Wahlkampf in Österreich Wer hat Schuld am SPÖ-Skandal?

Von der Schlammschlacht zwischen den beiden Parteien im rechtsgerichteten Spektrum sollte dann die sozialdemokratische SPÖ profitieren. So zumindest die These, die sich aus Dokumenten herauslesen lässt , die der österreichischen Tageszeitung "Die Presse" und dem Nachrichtenmagazin "Profil" vorliegen. Zwei Wochen vor der Parlamentswahl steht die SPÖ somit als möglicher Finanzier einer üblen Hasskampagne dar.

Es ist ein schwerwiegender Vorwurf: Die österreichische SPÖ soll Auftraggeber einer antisemitischen Kampagne gegen Herausforderer Kurz von der ÖVP sein. Die SPÖ stellt sich selbst als Opfer dar. Was spricht dafür, was dagegen?

Der SPÖ-Chef und amtierende Bundeskanzler Christian Kern versuchte die Vorwürfe in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am Sonntag zu entkräften: "Ich möchte ausdrücklich festhalten, dass wir mit diesen Inhalten aus diversen Schmutzkübeln nichts zu tun haben wollen." Von Seiten der Partei habe es keine Unterstützung gegeben. Das habe ihm der SPÖ-Bundesgeschäftsführer versichert. Vielmehr sei das Vertrauen der Partei missbraucht worden.

In den ihr vorliegenden Unterlagen tauche mehrfach der Name Paul Pöchhacker auf. Er sei eines von drei Mitgliedern der Wahlkampagnenleitung, so Talhammer. Pöchhacker antwortete nicht auf Anfragen der "Presse", er ist seit längerem krankgeschrieben.

In der Kampagne war Sebastian Kurz unter anderem als Mitglied eines "dubiosen politischen Netzwerks" des "Milliardärs George Soros" dargestellt worden. Soros ist als Finanzspekulant und Mäzen bekannt und umstritten. Seine jüdische Herkunft wird dabei in Verschwörungstheorien thematisiert. Der Beitrag zu Soros war tatsächlich nach dem 17. August erschienen.

Pöchhacker war Verbindungsmann zu Silberstein und übernahm nach dessen Ausscheiden dessen Aufgaben. Silberstein erhielt am 17. August von der SPÖ die Kündigung. Zuvor war er in Israel für einige Tage wegen des Vorwurfs der Geldwäsche festgenommen worden.

Schwere Angriffe auch gegen Kern

Auf einen weiteren Umstand wies Kern hin: Auch gegen ihn sei eine Kampagne über die ebenso "brutale" Seite "Die Wahrheit über Christian Kern" gelaufen, die nun ebenfalls offline ist. Zwei Drittel des veröffentlichten Materials bestehe aus Bezichtigungen und Herabwürdigungen gegen seine Person. Auch sei Material aus der SPÖ-Kampagne an die Öffentlichkeit gespielt worden. Er sprach dabei von illoyalen Mitarbeitern und Querverbindungen zu anderen Parteien.

In den sozialen Medien wird spekuliert, dass die Angriffe auf Kern und die SPÖ Teil des perfiden Spiels sein könnten, in dem von Anfang an geplant gewesen sei, die Fake-Seiten zu Lasten der SPÖ auffliegen zu lassen. In diesem Zusammenhang wird auch darauf verwiesen, dass die Facebookseiten den "Presse"-Recherchen zufolge von Kampagnenspezialist Peter Puller befüllt wurden. Er ist in Österreich für zweifelhafte Wahlkampfmethoden bekannt und arbeitete für verschiedene Parteien und Aktionen von der ÖVP über die liberale Partei NEOS bis hin zur Initiative "Stop Extremism" gegen Terrorismus und Extremismus.

Auch investigative Journalisten in Österreich sind sich uneins darüber, was von den Enthüllungen zu halten ist. So schreibt der "Presse"-Chefredakteur Rainer Nowak in einem Kommentar, bei den SPÖ-Verschwörungstheorien handle es sich um eine "Täter-Opfer-Umkehrung". Florian Klenk, Chefredakteur des Wiener Magazins "Falter", twitterte hingegen: "Irgendwas stimmt da nicht mit diesen Facebook-Dreckwerfseiten gegen Kurz und Kern und dem Umstand wie das jetzt inszeniert öffentlich wird."