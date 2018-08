Die NATO dürfe einen Erstschlag gegen Russland nicht ausschließen: Dieses erfundene Zitat von Verteidigungsministerin von der Leyen ist in Russland aufgetaucht. Ein Fake, der aus Deutschland stammt. Patrick Gensing, tagesschau.de @PatrickGensing bei Twitter Von Patrick Gensing, ARD-faktenfinder Kurz vor dem Besuch von Präsident Wladimir Putin am Samstag in Deutschland ist in Russland ein gefälschtes Zitat der Bundesverteidigungsministerin aufgetaucht. Ursula von der Leyen soll gesagt haben, die NATO dürfe einen atomaren Erstschlag gegen Russland nicht ausschließen. Das schreibt die Tageszeitung "Nesawissimaja Gaseta" und bezieht sich dabei auf die deutsche Seite "Berliner Express".

Erfundene Aussagen wurden als wahr verbreitet Auch die falschen Zitate von der Leyens zu einem angeblichen Erstschlag wurden tausendfach geteilt, unter anderem von AfD-Politikern. Zudem verbreiteten verschiedene Blogs die erfundenen Aussagen als wahr. Kommentatoren sahen sich in ihrer Einschätzung bestätigt, die NATO bereite einen Krieg gegen Russland vor. Zwei Monate nach Erscheinen thematisiert nun also eine russische Tageszeitung die gefälschten Zitate. In dem Artikel wird die Frage diskutiert, ob die Aussagen möglicherweise gezielt in Umlauf gebracht worden seien, um die bevorstehenden Gespräche zwischen Deutschland und Russland zu erschweren. Tatsächlich sind die falschen Zitate aber bereits im Juni erschienen, nicht kurz vor dem Putin-Besuch.

"Pakt gegen die USA?" Die Reise des Präsidenten ist in russischen Staatsmedien ein großes Thema, die Erwartungen sind offenbar hoch. Die deutsche Ausgabe von "Sputnik" fragt beispielsweise bereits, ob Merkel und Putin einen Pakt gegen die USA schmieden wollten. Es zeige sich, "dass Russland Merkel helfen kann, ihre ins Wanken geratenen Positionen im eigenen Lande zu stärken".