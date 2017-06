Die zentrale Mittelmeerroute von der libyschen Küste nach Italien ist spätestens seit der Schließung der Balkanroute wieder der wichtigste Weg für Migranten nach Europa. Gleichzeitig ist sie die gefährlichste Migrationsroute der Welt: 2015 kamen laut der Organisation "Missing Migrants" 153.842 Migranten auf diesem Weg nach Europa, 2892 Menschen ließen bei der Überfahrt ihr Leben, sind ertrunken oder erstickt. 2016 waren es bei 181.436 Ankünften über die zentrale Mittelmeerroute 4581 Tote. Ein Trend, der sich auch im laufenden Jahr fortsetzt.

Vor einigen Jahren erreichten noch viele Boote, meist aus Holz, das italienische Festland. Dabei kam es auch in unmittelbarer Küstennähe immer wieder zu Katastrophen, von denen als schlimmste das Unglück von Lampedusa gilt: Am 3. Oktober 2013 starben etwa 900 Meter vor der Küste mindestens 368 Menschen.

Inzwischen aber finden die meisten Rettungseinsätze an der Grenze zu den libyschen Hoheitsgewässern statt. Die Migranten brechen von Nordafrika meist in minderwertigen Schlauchbooten auf, in die Schleuserbanden zu viele Menschen pferchen. Das erhöht den Gewinn und macht die Route immer tödlicher. Seit die Schleuserbanden unter anderem von Einsatzkräften der Operation "Sophia" verfolgt und die Flüchtlingsboote zum Großteil vernichtet werden, investieren die Schleuser immer weniger in die Boote und wagen sich selbst in der Regel nicht mehr auf hohe See hinaus.

Flüchtlinge springen in der Nähe von Sizilien von einem kenternden Boot. Dieses Foto wurde im Mai 2016 von der italienischen Marine veröffentlicht.

Inzwischen wird mehr als die Hälfte der Migranten von Nichtregierungsorganisationen (NGO) gerettet, die zurzeit mit rund neun Schiffen im Einsatz sind. Diese Schiffe sind höchst unterschiedlich ausgestattet: Einige können Hunderte Migranten aufnehmen und italienische Häfen ansteuern, um sie an Land zu bringen. Andere haben nur Schwimmwesten und schwimmende Inseln an Bord, mit denen die Retter versuchen, das Ertrinken von Menschen zu verhindern.

Der Anteil der NGO an der Rettung von Migranten auf dem Mittelmeer ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen: 2014 retteten NGO "nur" 1450 Migranten (0,87%), 2015 waren es 20.063 (13,17%) und 2016 schließlich 46.796 Migranten (26,23%). Inzwischen, das belegen Zahlen für die ersten Monate von 2017 aus dem Verteidigungsausschuss des italienischen Senats, bringen NGO mehr als die Hälfte der Migranten, die Europa erreichen, in Sicherheit.