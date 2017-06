Fake-News nach dem Attentat Falsche Vermisstenmeldungen

Auch aus dem Zusammenhang gerissene Behauptungen und falsche Zitate verbreiteten sich in Windeseile in den Sozialen Medien. So hat zum Beispiel Mike Cernovich, Autor und selbsternannter Hüter über die nationale Sicherheit der USA, folgenden Tweet veröffentlicht:

Darin zitiert er den Londoner Bürgermeister Sadiq Khan mit dem Satz, Terrorismus gehöre zum Lebensgefühl in einer großen Stadt dazu. Tatsächlich hat Khan das so nie gesagt. Stattdessen sagte er nach dem Terroranschlag in London am 22. März 2017 auf der Westminster-Brücke im Londoner Regierungsviertel:

Part and parcel of living in a great global city is you’ve got to be prepared for these things, you’ve got to be vigilant, you’ve got to support the police doing an incredibly hard job...