Fake-News-Vorwurf im Netz Wirbel um CNN-Dreh in London

Vorwurf: CNN übergibt Plakate an Demonstranten

Die Vorwürfe an CNN sind weitreichend: Den Mitarbeitern des Senders wird vorgeworfen, den muslimischen Demonstranten ihre Protestplakate übergeben zu haben. In dem Blogeintrag heißt es: "Becky Anderson of CNN is seen in London handing props to a 'peace group'". Zudem wird der Ersteller des Videos, Twitter-User @markantro zitiert, der offenbar den Eindruck hatte, die Inszenierung vor Ort könnte mit der britischen BBC abgestimmt gewesen sein.

Seit der Veröffentlichung des Videos durch Mike Cernovich ist das Video des CNN-Drehs zehntausendfach geklickt und geteilt worden. Das YouTube-Video wurde am ersten Tag fast 50.000 Mal angesehen. Bei Facebook wurde das Video allein von Cernovichs Account aus mehr als 11.000 Mal geteilt.