US-Diplomaten in Kuba Krank durch Schallwaffen?

Der Vorfall ist mysteriös: Mehrere US-Botschaftsangehörige in Kuba hatten laut State Department plötzlich körperliche Beschwerden. Die US-Regierung sei "sehr besorgt". Als Ursache werden "akustische Angriffe" vermutet. Was ist das und was steckt dahinter?

Von Fiete Stegers, NDR

Viel mehr, als dass insgesamt 16 Angehörige der US-Botschaft über unterschiedliche körperliche Symptome geklagt hätten und medizinisch behandelt werden mussten, teilte US-Außenamtssprecherin Heather Nauert den Reportern beim offiziellen Presse-Briefing nicht mit. Rückblickend hätten die Vorfälle Ende 2016 begonnen, offenbar seien sie inzwischen vorbei.

In den US-Medien lesen sich die Details dagegen dramatischer: Zwei Betroffene könnten permanent Gehörschädigungen davon getragen haben, einige ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma, schreibt CNN unter Berufung auf ungenannte Beamte des State Department. CBS hat nach eigenen Angaben Einblick in medizinische Unterlagen nehmen können, laut denen bei einigen Betroffenen das zentrale Nervensystem geschädigt sei. Nach CBS-Angaben untersuchten die US-Behörden, ob die Botschaftsangehörigen "Ziel einer Art Schall-Attacke auf ihre Wohnhäuser" geworden sein könnten.

US-Botschaft in Havanna

Minsteriumssprecherin Nauert bestätigte das nicht. Sie sprach lediglich davon, dass das "State Department, das Weiße Haus und andere Behörden" sehr besorgt seien. Gleichwohl wisse man nicht, wer dahinter stecke. Es sei kein für die Beschwerden verantwortliches Gerät gefunden worden.