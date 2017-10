Die Stadt Kirkuk ist von irakischen Truppen weitgehend kampflos eingenommen worden. In dem Konflikt geht es um die Frage einer unabhängigen Kurdenstaates - aber auch um die Kontrolle der irakischen Ölproduktion. Andrej Reisin, NDR @Andrejnalin77 bei Twitter Von Andrej Reisin, NDR Die "Autonome Region Kurdistan" liegt im Norden des Irak entlang der iranischen, türkischen und syrischen Grenze. Nach eigenen Angaben der Regionalregierung in Erbil leben dort 5,6 Millionen Menschen, hinzu kommen ca. zwei Millionen Flüchtlinge.

Jahrzehntelanger Konflikt Die Autonomie wurde bereits ab 1970 schrittweise eingeführt, wurde jedoch während der Herrschaft der Baath-Partei und Saddam Hussein gewaltsam unterdrückt. Dabei wurden insbesondere in den 1980er-Jahren zahlreiche kurdische Orte zerstört und die Bevölkerung vertrieben, wobei das Regime von Saddam Hussein auch Chemiewaffen gegen die Zivilbevölkerung einsetzte. Allein beim Giftgasangriff auf die kurdische Stadt Halabdscha starben 1988 zwischen 3200 und 5000 Menschen. Das militärische Vorgehen des Irak gegen die Kurden wurde unter anderem von Schweden, Norwegen und Großbritannien offiziell als Völkermord anerkannt - die Angaben zur Zahl der Opfer schwanken zwischen 50.000 und 182.000. Nach der Niederlage des Baath-Regimes im Zweiten Golfkrieg 1991, bei dem das zunächst vom Irak besetzte Kuwait befreit wurde, errichteten die Vereinigten Staaten, Großbritannien und die Türkei im Nordirak eine Flugverbotszone für die irakische Luftwaffe. 1992 wurde erstmals eine Parlamentswahl in der autonomen Region durchgeführt und ein Regionalparlament in Erbil gebildet. Nach dem Irakkrieg und dem Sturz Saddam Husseins 2003 wurden in der neuen irakischen Verfassung die kurdischen Autonomierechte anerkannt. An der Spitze der gewählten Regierung steht Präsident Masud Barsani. Mit den Peschmerga verfügt die Region zudem über eigene Streitkräfte - die in den letzten Jahren im Kampf gegen den sogenannten "Islamischen Staat" (IS) auch von Teilen der NATO unterstützt und ausgebildet wurden. Doch "kaum ist dieser gemeinsame Feind verschwunden - oder so sehr geschwächt, dass man glaubt, ihn schon besiegt zu haben - brechen die alten Konflikte aus", so ARD-Korrespondent Volker Schwenck. SCHWERPUNKT: Kämpfe um Kirkuk - Bericht unseres Korrespondenten aus dem Irak

Welche Bedeutung hat das Unabhängigkeits-Referendum? Am 25. September 2017 wurde trotz eines Verbots durch das Oberste Gericht des Irak in den kurdischen Autonomiegebieten ein Unabhängigkeitsreferendum durchgeführt. Laut der Wahlkommission in Erbil stimmten dabei 92 Prozent für eine Unabhängigkeit vom Irak, die Wahlbeteiligung lag nach diesen Angaben bei mehr als 70 Prozent. Es gibt jedoch zahlreiche Berichte über Unregelmäßigkeiten - eine unabhängige Überprüfung ist nicht möglich. Zudem ist das Ergebnis nicht rechtlich bindend. Die Bestrebungen nach einem eigenen kurdischen Staat sind nicht neu: Mit bis zu 35 Millionen Menschen gelten die Kurden als eine der größten ethnischen Gruppen ohne eigenen Staat. Seit Jahrzehnten kämpfen verschiedene kurdische Gruppen, die auf den Iran, den Irak, Syrien und die Türkei verteilt sind, um staatliche Souveränität. Eine einheitliche politische Vertretung aller Kurden gibt es dabei allerdings keineswegs, viel mehr existieren zahlreiche Fraktionen, die sich sprachlich, konfessionell und politisch unterscheiden - und teilweise untereinander zerstritten sind.

Hat sich Barsani verkalkuliert? Mit dem Referendum wollte Kurdenpräsident Masud Barsani die kurdische Bevölkerung dem "Traum" der Unabhängigkeit näher bringen. Der Zeitpunkt erschien insofern günstig, als dass sich die Peschmerga als zuverlässige Kräfte des Westens beim Kampf gegen den sogenannten "Islamischen Staat" (IS) erwiesen hatten. Zudem kontrollierte man große Teile des beanspruchten Kurdengebiets, darunter auch die Stadt Kirkuk mit ihren wichtigen Ölfeldern, die aber nicht in der "Autonomen Region Kurdistan" liegt. Ohne die Erdöl-Einnahmen steht die kurdische Regionalregierung vor erheblichen finanziellen Problemen. Das Referendum stieß bei nahezu allen Bündnisaprtnern der Kurden auf Ablehnung. Sowohl die USA als auch Deutschland und die Vereinten Nationen (UN) hatten eindringlich vor der Durchführung gewarnt. Der Irak, der Iran und die Türkei waren schon aus Eigeninteresse dagegen, da all diese Staaten den kurdischen Separatismus auf eigenem Staatsgebiet ablehnen. Doch selbst innerhalb der irakischen Kurden war das Referendum umstritten. Die politischen Rivalen von Präsident Barsani standen dem Vorhaben skeptisch gegenüber - was ein Grund sein könnte, weshalb die kurdischen Kämpfer ohne nennenswerten Widerstand aus Kirkuk abzogen.