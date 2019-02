Wahl in Kanada Frühwarnsystem gegen Manipulation

Kanada will Versuche, die anstehenden Wahlen durch Fake News zu manipulieren, frühzeitig offenlegen. Dafür will die Regierung ein Frühwarnsystem installieren. Die Opposition zweifelt an den Maßnahmen.

Von Kai Clement, ARD-Studio New York

Es treibt die USA auch zwei Jahre nach dem Amtsantritt von Donald Trump noch immer um, welche Rolle Russland im Wahlkampf gespielt hat. Gerade erst verschob der Justizausschuss des Senats eine Abstimmung zu dem designierten Justizminister William Barr. Die oppositionellen Demokraten fürchten, dass der die Russland-Ermittlungen ausbremsen könnte. Trump hatte seinen Mann dagegen als großartig und brillant beworben.

Ende Oktober wird im Nachbarland Kanada gewählt. Gleich drei Minister - darunter der Verteidigungsminister - stellten jetzt in Ottawa eine Art Frühwarnsystem gegen Wahlbeeinflussung vor. Es geht um Fake News, sogenannte Trolle und Bots. Eine Expertengruppe soll die kanadische Öffentlichkeit direkt und noch im Wahlkampf warnen, sobald eine Einmischung aus dem Ausland festgestellt wird.

Der Nachrichtendienst habe festgestellt, sagt Verteidigungsminister Harjit Sajjan, dass "Kanadas Wahlsystem und demokratische Einrichtungen nicht immun sind gegen ausländische Einmischung, wie wir sie auch anderswo sehen". Sajjan hatte gemeinsam mit seinen Ministerkollegen Ralph Goodale und Karina Gould zu einer Pressekonferenz nach Ottawa geladen. Die Politiker warnten, Kanada könnte "zum Ziel von jedem unserer Gegner werden, die Cyber-Techniken nutzen, um demokratische Abläufe zu beeinflussen". Alle Kanadier und alle kanadischen Institutionen müssten daher wachsam sein, fordert der Verteidigungsminister.