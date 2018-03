Analysen des Wahlkampfs zeigen: Auch in Italien haben rechte Netzwerke und Politiker auf Hass als Strategie gesetzt. Ähnlich wie in Deutschland gab es koordinierte Aktionen im Netz. Jan-Christoph Kitzler, BR @JCKitzler bei Twitter Von Jan-Christoph Kitzler, ARD-Studio Rom Das Ergebnis der italienischen Parlamentswahl vom 4. März war ein deutlicher Rechtsruck. Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus und Senat bekamen rechtsextreme und neofaschistische Parteien mehr als 23 Prozent der abgegebenen Stimmen. Besonders erfolgreich war Matteo Salvinis Lega, die mit offen fremdenfeindlichen Parolen auf Stimmenfang gegangen war und nun als stärkste Partei im Mitte-Rechts-Lager Italiens Regierungschef stellen möchte. Aber auch die Erben des Faschismus, wie Fratelli d'Italia, Casapound und Forza Nuova, kamen zusammen auf fast sechs Prozent. Der Beweis, dass dieses Ergebnis direkt mit gesteuerten Kampagnen im Internet und in den sozialen Netzwerken zusammenhängt, ist schwer zu führen. Julia Ebner vom Londoner Institute for Strategic Dialogue (ISD) hat aber die Einflussnahme rechter Netzwerke in einer Studie dokumentieren können. Sie sagt: Wir können auf jeden Fall nachweisen, dass der Online-Einfluss, den rechtsextreme Aktivisten versucht haben auszuüben, sehr, sehr hoch ist. Sie haben sich teilweise abgesprochen in verschlüsselten Chat-Applikationen, um gezielt die Propaganda von rechtsradikalen Parteien vor allem auch zugunsten Salvinis, aber auch Fratelli d’Italia, Casapound, da vor allem die Propaganda zu verstärken. Ebner hat analysiert, wie Hunderte Aktivisten in mehreren Netzwerken vor der Wahl vorgegangen sind. Dabei gab es direkte Einflussnahme aus dem Ausland, beispielsweise Rechtsextreme aus den USA, die sich auf Englisch in die Dialoge einschalteten.

Bereits in den USA und Deutschland zu beobachten Die Versuche, die Wahl im Sinne der rechtsextremen Agenda zu beeinflussen, hatten auch Vorbilder: Die Aktisten seien einem Muster gefolgt, "das wir bereits bei den US-Wahlen und auch in Frankreich und auch in Deutschland vor den Wahlen beobachtet haben", betont Ebner: "Sie rekrutieren und mobilisieren zuerst auf Messaging-Bords online, um dann interessierte Leser in die verschlüsselten Privatchats zu bringen und dort dann noch weiter zu radikalisieren." Dort würden die Aktionen dann auch koordiniert und auf den größeren Plattformen für den Mainstream zugänglich gemacht - via Facebook, Instagram und auf Twitter. Hintergrund Wie Trolle im Wahlkampf manipulierten Im Bundestagswahlkampf hat es gezielte Kampagnen von rechtsradikalen Aktivisten gegeben, um Debatten im Netz zu beeinflussen. Dabei wurden sie von Social Bots unterstützt. | mehr Ein Beispiel: Nachdem der Neofaschist Luca Traini am 3. Februar in Macerata sechs Migranten mit einer Pistole angeschossen und vor seiner Festnahme den rechten Arm zum "römischen Gruß" gehoben hatte, versuchten rechte Netzwerke die Deutungshoheit zu gewinnen und extrem rechte Positionen in den Mainstream zu bringen. Schnell kursierten im Netz Bilder und Graphiken, so genannte "Memes", die Traini als Helden darstellten und seine Tat als Teil eines Krieges, um den "Untergang der weißen Rasse" abzuwenden. Über solche Seiten werden "Memes" massenhaft bereitgestellt. Ähnliche Angebote gibt es in den USA und Deutschland. Damit sollte, erklärt Ebner, ein angeblicher "Rassenkrieg" in den Mittelpunkt gerückt werden. Und diese Strategie sei erfolgreich gewesen: Man habe danach wirklich einen starken Anstieg gesehen in den Gesprächen zu Immigration und einen starken Anstieg sowie Zulauf zu rechtsextremen Gruppen nach dem Anschlag.