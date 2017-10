"Islamischer Staat" zu Las Vegas Bekenntnisse ohne Belege

Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an:

Nach einem über Amaq veröffentlichten Bekenntnis wird empfohlen, abzuwarten, ob weitere Veröffentlichungen über direkte Quellen des "Islamischen Staates" folgen. Diese Erklärungen des "IS" sind immer gespickt mit religiösen Floskeln und meistens detaillierter als die in der Regel kürzeren Erklärungen von Amaq.

Mit seinem Alter, seinem beruflichen Werdegang und seiner Lebensführung passt er in keines der gängigen Täter-Profile. Auch lieferten die Ermittlungen bisher keinerlei Anhaltspunkte für einen "IS"-Bezug. Rukmini Callimachi, "IS"-Expertin der "New York Times", schrieb bei Twitter: "Ich weiß nicht, was ich von der lautstarken Beharrlichkeit des 'IS' halten soll."

Angesichts der Widersprüche zwischen Ermittlern und wiederholtem Bekenntnis des Islamischen Staats sind sich einige Experten uneinig darüber, wie die aktuellen Bekenntnisse zu bewerten sind. Denn Paddock passt nicht in das Muster für vom "IS" radikalisierte Personen in den USA: Er ist eigentlich zu alt, weiß, ein Spieler und Waffennarr. Und er tötete sich nach der Tat offenbar selbst. Für einen Täter des "IS" allesamt ungewöhnlich. Aus Sicht der Ermittler war Paddock kein Anhänger einer Terrororganisation, kein politischer oder religiöser Fanatiker.

Kein Bekenntnis für jede Tat

Die große Mehrzahl von Terrortaten, die der "Islamische Staat" für sich beansprucht hat, wurden in der Tat von Männern verübt, die dem selbsternannten Kalifen Abu Bakr al-Baghdadi in irgendeiner Form die Treue geschworen hatten. Einig sind sich Terrorismus-Experten aber darin, dass der "Islamische Staat" entgegen landläufiger Meinung keinesfalls jeden x-beliebigen Anschlag für sich reklamiert. Als Beispiel wird dabei häufig ein Angriff in St. Petersburg vom April genannt. Damals wurden bei Explosionen in der U-Bahn mehrere Menschen getötet. Der Anschlag wurde einem Selbstmordattentäter aus Kirgistan zugeschrieben, der in Kontakt zu radikalislamischen Gruppen stand. Vom "IS" gab es damals kein Bekenntnis.

Auch zu einer Tat vom vergangenen Wochenende in Kanada fehlt ein Bekennerschreiben des "IS": Ein Mann hatte mit mehreren Fahrzeugen Personen gerammt und danach mit einem Messer attackiert. Es gab fünf Verletzte. In einem der Fahrzeuge fanden Ermittler Berichten zufolge eine Flagge des "Islamischen Staats".

"New-York-Times"-Journalistin Callimachi sagte dem "Independent" im Mai, die Terrororganisation habe sich zuletzt erstaunlich diszipliniert gezeigt und nur Anschläge für sich reklamiert, die sie entweder geplant, ermöglicht oder inspiriert habe.