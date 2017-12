Der arabische Begriff Intifada bedeutet dem Duden zufolge Aufstand oder Erhebung. Er beschreibt einen allumfassenden palästinensischen Aufstand gegen Israel, der sich sowohl auf die palästinensischen Gebiete als auch Israel selbst bezieht. Bislang hat es zwei Intifada-Bewegungen gegeben. Der Begriff wird aber auch in anderen Zusammenhängen immer wieder benutzt. So bezeichnen palästinensische Aktivisten beispielsweise ein Projekt im Netz als "Elektronische Intifada".

Die Hamas knüpft mit ihrem Aufruf zu einer Intifada an zwei vorherige Aufstände an. Während die erste Intifada auch noch friedliche Aktionen umfasste, nahm die Brutalität im Laufe der Jahre immer weiter zu, Tausende Menschen wurden getötet.

Im September 1993 wurde in Washington das Oslo-Abkommen unterzeichnet, das den Weg ebnen sollte zu einer palästinensischen Selbstverwaltung. Die Hamas lehnte solche Annäherungen als Verrat ab. 1993 verübte die Hamas den ersten Selbstmordanschlag in Israel, ab 1994 auch gegen Zivilisten, die der Hamas zufolge ebenfalls als militärische Ziele zu betrachten seien.

In diese Zeit fällt auch die Gründung der islamistischen Hamas im Dezember 1987. In ihrer Gründungscharta bezieht sich die Hamas auf antisemitische Fälschungen wie "Die Protokolle der Weisen von Zion". Israel wird darin als "zionistisches Gebilde" bezeichnet, jeder Muslim sei aufgerufen, gegen Israel zu kämpfen. Die Hamas ging aus der ägyptischen Muslimbruderschaft hervor und gewann während der ersten Intifada an Zulauf.

2000: Die zweite Intifada beginnt

Ende September 2000 begannen die Palästinenser einen neuen Aufstand, nachdem der damalige Oppositionsführer Ariel Scharon den Tempelberg in Jerusalem besucht hatte. Gegen den Besuch gab es zunächst friedliche Proteste, danach kam es aber zu Auseinandersetzungen zwischen palästinensischen Demonstranten und israelischen Sicherheitskräften. Die Palästinenser sprechen daher von der Al-Aksa-Intifada, was die religiöse Komponente des zweiten Aufstands betont.

Während die erste Intifada zumindest anfangs noch friedliche Aktionen umfasste, war die zweite Intifada weit militanter. Selbstmordanschläge, Raketenangriffe und Militäreinsätze führten zu einer immensen Zahl von Todesopfern: Mehr als 3000 Palästinenser kamen ums Leben - und weit mehr als 1000 Israelis. Der jüdische Staat wurde durch zahlreiche Selbstmordanschläge erschüttert. So tötete beispielsweise im März 2002 ein Hamas-Selbstmordattentäter in einem Hotel in Netanya 22 Menschen. Als Reaktion besetzte Israel den Amtssitz von Jassir Arafat und rückte in das Flüchtlingslager Dschenin ein. Im März 2004 tötete die israelische Armee den spirituellen Führer der Hamas, Scheich Ahmad Yasin.

Als Ende der zweiten Intifada gilt der im Jahr 2005 auf dem Gipfeltreffen von Scharm-El-Scheich vereinbarte Friedensdialog. Israel begann, mehrere palästinensische Städte zu räumen.