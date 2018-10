Streit um Abrüstung Wer verletzt den INF-Vertrag?

Der Grund für den angekündigten Ausstieg der USA: Russland verletze den Vertrag. Erstmals haben die USA diesen Vorwurf 2013 erhoben . Allerdings waren die Vorwürfe damals noch eher allgemein: Russland verletze die Verpflichtungen aus dem INF-Vertrag, hieß es etwa in einem Bericht des US-amerikanischen Außenministeriums zur Rüstungskontrolle aus dem Juli 2014.

Mehr als 30 Jahre ist der INF-Vertrag alt. Am Wochenende hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, aus dem Abkommen auszusteigen. Es verbietet den USA und der Sowjetunion, und damit dessen Nachfolgestaat Russland, landgestützte atomare Mittelstreckenraketen mit Reichweiten zwischen 500 und 5500 Kilometern zu produzieren, zu besitzen oder zu testen.

Konkreter sind die Informationen in einem 2015 erschienen Bericht . Russland habe ein neues Marschflugkörper-System entwickelt, das den INF-Vertrag verletzen würde.

Iskander-Rakete bei einer Übung im Jahr 2017 in St. Petersburg.

Bei einer Rede am Wilson Center in Washington D.C. sagte Christopher Ford, Mitglied des Nationalen Sicherheitsrats der USA, im November 2017 öffentlich, dass es dabei um die Rakete "9M729" gehe. Deren NATO-Bezeichnung ist SSC-8.

Iwanow positionierte sich immer wieder als Gegner des INF-Vertrags. "Warum kann jeder Staat diese Waffengattung besitzen, nur wir und die USA dürfen das nicht?" So zitiert die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti Iwanow aus einem Fernsehinterview 2013 .

Doch stimmt die Aussage?

Die Amerikaner seien öffentlich nicht so deutlich geworden, über welches Waffensystem sie reden würden, meint der Direktor des Friedensforschungsinstituts SIPRI, Dan Smith, in Stockholm. "Man denkt, dass es ein seegestützter Marschflugkörper ist, der 'Kalibr', der in bodengestützte Abschussrampen gesteckt wird, die sogenannten Iskander. Aber es ist nicht ganz klar, dass die Amerikaner genau das meinen", erklärt Smith im Interview mit dem ARD-Faktenfinder.

Ohne Zugang zu geheimen Dokumenten fehle auch Forschern hier die Möglichkeit, genauer nachzuprüfen, meint SIPRI-Chef Smith.