Wahl in Indien Flut von Fake News

Im vergangenen Jahr waren ganze Dörfer in Indien wegen eines Videos in Panik geraten. Darauf waren mutmaßliche Kindesentführer zu sehen. Jeder Fremde schien plötzlich ein potenzieller Kidnapper zu sein. Wegen falscher Nachrichten haben verschreckte Dorfbewohner rund 20 Männer umgebracht.

WhatsApp schaltet seit Monaten Kampagnen in Indien. Nicht, um für sich zu werben, denn mehr als 200 Millionen Inder - die meisten weltweit - nutzen hier bereits den Messenger-Dienst. Fast jeder, der ein Smartphone kauft, hat die App bereits vorinstalliert. Sondern es geht darum, Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass selbst in den Gruppen der Freunde oder der Familie falsche Nachrichten verbreitet werden.

Darüber hinaus können User ihre Nachrichten nur noch an fünf Gruppen oder Menschen auf einmal schicken, außerdem ist zu erkennen, dass diese Nachricht nicht unbedingt vom Sender selbst stammt. Eine gute Initiative, sagt Pratik Sinha, er ist der Gründer der indischen Faktenchecker Webseite altnews. Dennoch bezweifelt er, dass deswegen heute weniger Falschmeldungen im Umlauf seien in Indien: "Facebook hat bis jetzt noch keinerlei Daten darüber herausgegeben, ob und wie die eingeschränkten Funktionen sich auf die Verbreitung von Nachrichten hier im Land ausgewirkt haben. Die bräuchten wir, um verlässliche Aussagen treffen zu können."

In Indien hat der Messenger-Dienst WhatsApp, der vor gut fünf Jahren von Facebook gekauft wurde, neue Tools getestet, die dann weltweit eingesetzt werden. Jetzt kurz vor den Wahlen führte das Unternehmen einen so genannten "Checkpoint" ein. User können dort Videos oder Fotos hin schicken. Eine Antwort bekommen sie allerdings nicht, WhatsApp sagt, es handele sich bei dem Tool um eine Art Recherche-Projekt.

Besonders viele Fakes

Zurzeit hat Pratik Sinha besonders viel zu tun. Er entlarvt Falschmeldungen in den sozialen Netzwerken. Im Wahlkampf und in der wochenlangen Wahlphase im Land ist noch mehr Propaganda als sonst unterwegs. Fotos von Spitzenkandidaten zusammen mit Terroristen, die Mutter eines Parteichefs angeblich oben ohne am Strand.

Das sind nur wenige Beispiele von den zahllosen Videos, Fotos und Behauptungen, die jeden Tag in Indien in die sozialen Netzwerke gespeist werden. In 23 Landessprachen, bis in jede Ecke des Landes. Dazu jede Menge Parteipropaganda.

Denn auch wenn die Unternehmen der Sozialen Netzwerke nun mit ihren neuen Tools zeigen wollen, dass sie sich kümmern, haben sie gerade in Indien schon bei den letzten Wahlen erkannt, wie sie auch Politiker unterstützen können. Vor allem die hindunationalistische Partei BJP war bereits vor fünf Jahren schon weit vorne im digitalen Wahlkampf. Unzählige freiwillige Helfer posten und verschicken unzählige Male am Tag Parteipropaganda. Arvind Gupta, der Leiter des Informationsteams der Regierungspartei BJP, nennt seine Helfer "Cyber-Krieger":