Indien und Pakistan Propagandaschlacht um Kaschmir

In dem Konflikt zwischen Indien und Pakistan kursieren zahlreiche falsche Videos und Bilder. Beide Seiten behaupten, erfolgreiche militärische Operationen durchgeführt zu haben. Doch viele vermeintliche Belege sind falsch.

Von Patrick Gensing, ARD-faktenfinder

Kaschmir liegt im Norden des indischen Subkontinents im nordwestlichen Himalaya und südlichen Karakorum. Die Region ist seit mehr als 70 Jahren geteilt. Mehrere Kriege haben die verfeindeten Atommächte Indien und Pakistan um Kaschmir geführt. Nun droht ein weiterer bewaffneter Konflikt.

Indien meldete einen Luftangriff auf ein mutmaßliches Terrorcamp in Pakistan, als Reaktion auf einen Selbstmordanschlag in Kaschmir vor knapp zwei Wochen, bei dem mehr als 40 indische Sicherheitskräfte getötet worden waren. Die Regierung in Islamabad behauptet nun ihrerseits, zwei Kampfjets der indischen Luftwaffe abgeschossen zu haben.

Was tatsächlich in den vergangenen Tagen passiert ist, geht in einer Flut von Falschmeldungen und gegenseitigen Vorwürfen unter.