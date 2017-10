Man versteht darunter die Nachbildung von menschenähnlicher Intelligenz. Sie soll in der Lage sein, selbstständig neue Sachverhalte zu erlernen und eigenständig umzusetzen. Allerdings gibt es noch kein Computersystem, das exakt so denkt wie ein Mensch oder ein eigenes Bewusstsein hat.

Google hat sein neues Smartphone Pixel 2 vorgestellt. Der Konzern will bei seinem neuen Telefon und auch bei anderen Produkten auf künstliche Intelligenz setzen. Menschenähnlich denkende Roboter wie in Filmen sind damit noch nicht gemeint.

Zur schwachen KI zählen automatisierte Verfahren in der Wirtschaft wie Qualitätskontrollen oder einfache Aufgaben der Robotik. Im Alltag begegnet man der KI bei der Erkennung von Gesichtern und Fingerabdrücken oder bei der Umwandlung von Sprache in Text und umgekehrt.

Quantensprung schon in den letzten Jahren

Professor Bauckhage betont die rapide Entwicklung bei der künstlichen Intelligenz: "In den vergangenen Jahren gab es einen Quantensprung, den ich selber so nicht erwartet habe." Trotz allem zählten alle bisher entwickelten Computersystemen zur schwachen KI.

Zwar wirbt Google bei seiner Produktvorstellung des neuen Smartphones massiv mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz, doch: "Die eingesetzten Werkzeuge sind zwar besser, aber andere Hersteller elektronischer Geräte nutzen ebenfalls schwache KI", bestätigt Bauckhage dem ARD-faktenfinder.

Eine eigenständig denkende, starke künstliche Intelligenz wie "Deep Thought" in "Per Anhalter durch die Galaxis" oder wie die beiden Robotern R2-D2 und C-3PO in "Star Wars" hat der Konzern damit noch nicht entwickelt. Seiner ganz persönlichen Auffassung nach würde Bauckhage die Entwicklung der ersten starken künstlichen Intelligenz in zehn Jahren erwarten.