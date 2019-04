Feuer in Notre-Dame Gerüchte und Spekulationen im Netz

Katastrophen wie das Feuer in Notre-Dame werden zumeist von Gerüchten im Netz begleitet. So streuten rechte Blogs Spekulationen über einen Anschlag.

Vandalismus

Und in der Tat berichtete die FAZ von Vandalismus in Kirchen. Auch das in Wien ansässige "Dokumentationsarchiv der Intoleranz gegen Christen" listete mit Bezug auf Medienquellen allein im Zeitraum zwischen dem 1. und dem 10. Februar neun Schändungen und Zerstörungen in Kirchen auf. So sei in Houilles in Nordfrankreich in der katholischen Kirche St. Nicholas eine Statue der Jungfrau Maria zerstört und ein Altarkreuz zu Boden geworfen worden.

Am 17. März brach zudem ein Feuer in der Kirche Saint Sulpice aus. Die Ermittlungsbehörden sind sich sicher, dass es sich um Brandstiftung handelte. Das Feuer sei von einem in Brand gesetzten Haufen Kleidung ausgegangen. Unklar war aber, ob die Kirche überhaupt das Ziel war. Die Zeitung "Le Parisien" berichtete, dass es sich auch um einen Vergeltungsakt gegen einen Obdachlosen gehandelt haben könnte, dem die Kleidung gehörte.