In Hamburg sind nach den G20-Ausschreitungen mehr als 50 Haftbefehle angeordnet worden. Unter den Beschuldigten gibt es Franzosen, Spanier und Italiener. Welche Rolle spielten ausländische Autonome bei den Krawallen?

Von Kristin Becker, SWR, und Patrick Gensing, tagesschau.de

In den vergangenen Tagen ist viel darüber spekuliert worden, welche Rolle Linksradikale aus dem europäischen Ausland bei den Krawallen in Hamburg gespielt haben. Angesichts der sehr unübersichtlichen Situation in Hamburg und den politisch unterschiedlichen Gruppen bei den Protesten scheint eine Beurteilung schwierig, wer friedlich protestiert hat, wie bei der Demonstration "Grenzenlose Solidarität statt G20" - und wer tatsächlich an Straftaten beteiligt war.

In ganz Europa war zum G20-Gipfel mobilisiert worden. Oliver Neuroth, ARD-Korrespondent in Madrid, berichtet, im Vorfeld sei in der linksradikalen Szene Spaniens ein Aufruf verbreitet worden, in dem es heißt, man wolle Hamburg ins Chaos stürzen. Eine Gruppe aus der Region Valencia hatte auf Twitter angekündigt, nun gehe es los nach St. Pauli.

Linksradikale aus Spanien berichteten in den vergangenen Tagen aus Hamburg, veröffentlichten offenkundig eigene Fotos und Videos von den Krawallen.

Zudem sprühten Unbekannte Parolen auf Spanisch und Baskisch an die Wand eines geplünderten Geschäfts im Schanzenviertel. Nach Informationen des ARD-Studios Madrid wurde mindestens ein Mann aus Bilbao in Hamburg festgenommen. In seiner Heimat wurde dagegen bereits am Samstag demonstriert. Weitere Kundgebungen sind geplant.

Spanische und baskische Parole in einem geplünderten Geschäft im Schanzenviertel.

Eine große Rolle bei der internationalen Vernetzung spielt die Plattform "Indymedia", auf der es unterschiedliche Sektionen gibt - beispielsweise auch für Athen: Griechische Anarchisten berichteten via "Indymedia" direkt aus Hamburg, posteten zahlreiche Bilder von Aktionen und Ausschreitungen. Unter anderem veröffentlichten die griechischen Linksradikalen ein offenkundig selbst gedrehtes Video von Krawallen im Schanzenviertel, aufgenommen direkt an einer Barrikade.