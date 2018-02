FPÖ gegen ORF Fake-News-Vorwurf nur Satire?

In Österreich verschärft sich der Konflikt zwischen FPÖ und ORF. Parteichef Strache warf einem Moderator Lügen und Fake News vor. Dies sei aber nur Satire gewesen, so Strache. Der ORF-Journalist will dennoch klagen.

Zwischen dem öffentlich-rechtlichen ORF und der rechtspopulistischen FPÖ bahnt sich ein Rechtsstreit an. Auslöser ist ein Facebook-Eintrag von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Er hatte geschrieben: "Das Beste aus Fake News, Lügen und Propaganda, Pseudokultur und Zwangsgebühr. Regional und international. Es gibt einen Ort, an dem Lügen zu Nachrichten werden. Das ist der ORF." Und darunter stand dann noch: "Im Fernsehen, im Radio und auf dem Facebook Profil von Armin Wolf." Strache schrieb über das Bild den Vermerk "Satire!" und fügte einen Smiley hinzu.

Später löschte er den Beitrag und betonte, dass sein Posting ausdrücklich als Satire gekennzeichnet gewesen sei. Zudem habe er dem ORF-Moderatoren gesagt, das Posting sei nicht gegen ihn persönlich gerichtet, sondern ausdrücklich als Satire-Reaktion auf die Wahlberichterstattung des ORF Tirol gedacht. Strache unterstrich zudem seine Forderung nach der Abschaffung der "Zwangsgebühren" für den ORF.

Der ORF wies die "pauschalen Anschuldigungen und Unterstellungen gegenüber seinen Redaktionen sowie gegen Armin Wolf persönlich auf das Schärfste zurück", so ein Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur APA. Der Sender prüfe rechtliche Schritte.