Während US-Linke bisweilen Skandinavien idealisieren, vermuten Rechte dort eine sozialistische Vorhölle. Zuletzt verglich Fox News Dänemark mit Venezuela. Nur eine steile These von vielen. Patrick Gensing, tagesschau.de @PatrickGensing bei Twitter Von Patrick Gensing, ARD-faktenfinder Trish Regan ist in den vergangenen Tagen zu einer Berühmtheit in Dänemark avanciert: Die Journalistin hatte in ihrer Sendung auf Fox News behauptet, in Dänemark wolle niemand arbeiten. Junge Leute würden keinen Abschluss anstreben, da sie für die Schule bzw. Uni bezahlt würden. Dies sei die Realität des Sozialismus in Dänemark, der Staat habe die Menschen ihrer Möglichkeiten beraubt. Die Reaktion aus Dänemark ließ nicht lange auf sich warten: Der Sozialdemokrat Dan Jörgensen landete einen Volltreffer mit einem Video, in dem er mit Charme und Fakten Regans Behauptungen entkräftete. Das Video wurde in verschiedene Sprachen übersetzt, millionenfach abgerufen und in vielen internationalen Medien thematisiert.

Sanders schwärmt vom "demokratischen Sozialismus" Auch der US-Demokrat Bernie Sanders teilte auf Facebook das Video des dänischen Sozialdemokraten. Und hier schließt sich ein Kreis, denn dass Skandinavien zu einem beliebten Feindbild der US-Rechten mutiert ist, hat auch ein bisschen mit Sanders zu tun. Dieser verweist nämlich seit Jahren immer wieder auf die Staaten in Europas Norden als Vorbild für die USA. CNN berichtete im Februar 2016, der Traum von Sanders sei Dänemark. Diesen Traum verfolgt Sanders weiter: In den vergangenen Tagen veröffentlichte der demokratische Senator beispielsweise aufwändig produzierte Videos über das Gesundheitssystem in Norwegen sowie zu den Bildungschancen in Finnland. Darin wird ein Finne zitiert, der gesagt habe, die Schulen in dem Land seien nicht nur umsonst, sondern die Menschen würden sogar dafür bezahlt. Dies hatte Trish Regan bei Fox News im Bezug auf Dänemark aufgegriffen - und daraus geschlossen, die Menschen wollten deshalb keine Abschlüsse machen. Eine These, für die es allerdings keine Belege gebe, wie Sozialdemokrat Jörgensen ausführte. In seiner Kampagne idealisiert Sanders die nordischen Staaten - was der US-Demokrat dabei ausklammert, sind reale Probleme in Großstädten und die teilweise erbitterten Debatten über den politischen Kurs, die sich in einem politischen Rechtsruck zeigen. In Dänemark, Finnland und Norwegen sind Rechtspopulisten an der Regierung beteiligt, in Schweden stehen Wahlen an - und die Schwedendemokraten von ganz Rechtsaußen liegen in vielen Umfragen auf dem zweiten Platz.