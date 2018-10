Brasilien Mit Fake News zum Wahlsieg?

Wenige Tage vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien deuten Umfragen auf einen Sieg des rechten Kandidaten Bolsonaro hin. Der setzt im Wahlkampf auf eine Fake-News-Kampagne.

Von Ivo Marusczyk, ARD-Studio Südamerika

"Wir werden eine große Säuberung durchführen. Die linke Clique wird sich unseren Gesetzen unterordnen müssen, wenn sie hier bleiben will. Sonst müssen sie abhauen oder sie werden in den Knast wandern." Wenige Tage vor der Wahl wird der Ton noch einmal rauer in Brasiliens Wahlkampf: Jair Bolsonaro, der ultra-rechte Kandidat, der die Wahl am Sonntag nach allen Umfragen gewinnen wird, heizt die Stimmung noch an.

Seinen Anhängern ruft Bolsonaro zu: "Diese roten Verbrecher werden wir aus unserem Vaterland verstoßen." Sein Gegner in der Stichwahl, Fernando Haddad, werde Ex-Präsident Lula da Silva schon bald im Gefängnis Gesellschaft leisten. So spricht ein Mann, der schon bald das fünftgrößte Land der Erde regieren dürfte.