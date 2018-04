Derzeit wird über die Deutung des mutmaßlichen Angriffs mit Giftgas in Duma gerungen : In sozialen Netzwerken kursieren Bilder, die ein ganzes Filmset von Rebellen zeigen sollen: Angeblich werden dort Frauen und Kinder geschminkt und ausgestattet, um als Opfer eines Angriffs inszeniert zu werden. Diese Bilder werden bereits seit Anfang März verbreitet als vermeintlicher Beleg, dass es eine Medienindustrie gebe, um die syrische Armee zu dämonisieren.

Inhaltlich geht es in diesem Film passenderweise um die Inszenierung von Krieg in Syrien - und zwar durch einen gewissenlosen und geltungssüchtigen westlichen Journalisten. Dieser Reporter reist illegal nach Syrien ein, um möglichst reißerisch zu berichten. Da er aber nicht die erwünschten Motive vorfindet, inszeniert er gemeinsam mit Rebellen chemische Attacken, so die Erzählung.

Tatsächlich zeigen diese Bilder ein Filmset - aber nicht von Hollywood oder Rebellen eingrichtet, sondern sie stammen von Dreharbeiten an dem syrischen Spielfilm "Revolution Man". Auf der Facebook-Seite zu der Produktion wurden die Bilder im Februar veröffentlicht, der Film selbst wurde Anfang März in Damaskus vorgestellt. Das Mobilfunkunternehmen Syriatel und das syrische Ministerium für Kultur förderten den Film. Der Regisseur Najdat Anzour ist nicht nur bekannt durch Film- und TV-Produktionen, sondern wurde 2017 auch zum Sprecher des syrischen Parlaments benannt und leitet bis heute diplomatische Delegationen .

Staatsfernsehen mit weiterer Verschwörung

Doch es geht noch weiter. Die Fotos vom Filmset stammen ohne Zweifel von den Dreharbeiten für "Revolution Man". Dennoch wird nun behauptet, die Rebellen in Syrien würden nicht nur einzelne Motive inszenieren, sondern hätten sogar das gesamte Filmset nachgeahmt.

Diese abenteuerliche Theorie verbreiten nicht kleine Blogs im Netz, sondern genau das berichtete der russische Staatssender "Russia 1" am 9. April 2018 in seiner Hauptnachrichtensendung. "Russia 1" behauptet, die Bilder von dem Filmset stammten von den oppositionellen Weißhelmen in Syrien. Diese Gruppierung sei vom Westen gegründet worden und werde von dort aus finanziert. Die Weißhelme betrieben eine ganze Fake-Fabrik und seien die PR-Abteilung von Al Kaida in Syrien, so das russische Staatsfernsehen.

Als vermeintlichen Beweis für das inszenierte Filmset führt "Russia 1" lediglich eine angeblich falsch beschriftete Regieklappe an. Diese soll beweisen, dass es sich um einen Fake der Weißhelme handelt. Das russische Staatsfernsehen erwähnt aber nicht, dass diese Regieklappe auf der Facebook-Seite zum Film "Revolution Man" zu sehen ist. Und es erwähnt auch nicht, dass eine namentlich genannte Regie-Assistentin des Filmteams diese Regieklappe hält. Diese Assistentin hat zahlreiche weitere Fotos von den Dreharbeiten und der Premiere des Films in Syrien veröffentlicht.

Das russische Staatsfernsehen behauptet, diese Szene und das gesamte Filmset sei von den Weißhelmen inszeniert worden.

Das russische Staatsfernsehen kann also kein belastbares Indiz für seine Behauptung liefern, wonach die Weißhelme ein ganzes Filmset inszenieren würden. Dennoch behauptet "Russia 1", man habe die Gruppe demaskiert.

Warum sollten aber die Rebellen überhaupt einen solchen Aufwand betreiben und ein ganzes Filmset nachahmen? "Russia 1" zufolge wollen die Weißhelme ihre eigenen Fake-Produktionen verschleiern, indem sie behaupten, Aufnahmen von inszenierten Opfern stammten von den Dreharbeiten für "Revolution Man".