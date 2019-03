"Gelbwesten"-Proteste Viele erfolgreiche Fakes

Einige von den Falschmeldungen waren millionenfach angesehen und hunderttausendfach verbreitet worden. Die Kampagnenplattform Avaaz veröffentlichte nun eine Untersuchung zu den 100 am meisten verbreiteten Falschmeldungen, die von Faktencheckern aus Frankreich oder anderen Ländern überprüft worden waren. Avaaz ist eine gemeinnützige Organisation , die internationale Kampagnen zu Themen wie Menschenrechte, Klimawandel oder Korruptionsbekämpfung organisiert.

Mitte November gingen die französischen "Gelbwesten"-Demonstranten zum ersten Mal auf die Straße. Bereits in den frühen Tagen der Bewegung wurden Falschbehauptungen verbreitet, die die französische Gesellschaft und die Stimmung unter den Protestierenden polarisieren sollten.

Vor allem Bilder und Videos kursieren als Fakes

Beim Großteil der Fakes handelt es sich um Bilder und Videos, die aus ihrem ursprünglichen Kontext gerissen und in Zusammenhang mit den "Gelbwesten"-Protesten gebracht wurden. Darunter ist beispielsweise ein Bild aus dem Jahr 2012, das eine verletzte Demonstrantin in Spanien zeigt. Ebenso wurden Bilder von Demonstrationen in Katalonien instrumentalisiert.

Tatsächlich hatte es im Rahmen der Proteste in Frankreich auch Fälle von Polizeigewalt gegeben, zusätzlich wurden dann auch Falschmeldungen in Umlauf gebracht.

Ein Video soll belegen, dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron lieber feiern ging, anstatt sich mit den Protesten zu beschäftigen. Allerdings waren die Szenen bereits vor Beginn der Proteste gefilmt worden.

Viele Facebook-Nutzer teilten die Fakes direkt über ihre Accounts oder in Gruppen. Andere Inhalte wurden über Facebook-Seiten von politischen Gruppierungen verbreitet - darunter dem niederländischen Ableger von "Pegida".