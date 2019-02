Ein Facebook-Sprecher sagte laut CNN zu der Sperrung, die Menschen sollten nicht getäuscht werden über die Hintergründe einer Seite. Daher werde man für mehr Transparenz sorgen. CNN zitierte zudem einen Manager von Maffick Media, der betonte, die Kanäle seien redaktionell unabhängig von RT. Das breite Publikum sei zudem nicht an Details zu den Seiten interessiert, behauptete er laut CNN.

Maffick's chief operating officer, J. Ray Sparks said Maffick is editorially independent of RT and claimed that it was "standard industry practice" not to disclose ownership of a Facebook page. "The general audience never is interested in these things and the standard practice is to simply not mention them, because the audience is not interested," he said.