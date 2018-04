Beim Facebook-Datenskandal ist oft von einem Leck die Rede. Der Social-Media-Gigant habe zudem schnell reagiert. Doch diese und weitere Aussagen sind falsch. Von Dennis Horn, WDR Bisher lauten die Meldungen oft so: "Bei Facebook gab es eins der größten Datenlecks in der Geschichte des sozialen Netzwerks. Die Firma Cambridge Analytica konnte 87 Millionen Datensätze abgreifen, um damit die Wahl in den USA zugunsten von Donald Trump zu beeinflussen. Als Reaktion haben Unternehmen ihre Auftritte bei Facebook gelöscht. Das soziale Netzwerk selbst reagiert auf den massiven Druck und will seinen Nutzern eine bessere Kontrolle über ihre Daten ermöglichen." Facebook-Chef Marc Zuckerberg steht nach dem Datenskandal unter Druck

Handelte es sich wirklich um ein Datenleck? Nein. Vor fünf Jahren hat sich der Neurowissenschaftler Aleksandr Kogan bei Facebook gemeldet: Er wollte für wissenschaftliche Zwecke Daten sammeln, und zwar mit Hilfe einer App innerhalb von Facebook. Er hat dafür einen Psychotest mit dem Namen "thisisyourdigitallife" erfunden. Wer diesen Psychotest nutzen wollte, musste Facebook dafür erlauben, Daten wie den Wohnort und die eigenen Gefällt-mir-Angaben an die App zu übermitteln. Dieser Datenübermittlung mussten die Nutzer in einem Bestätigungsfenster zustimmen. Das Problem dabei: Übermittelt wurden nicht nur Daten der Nutzer selbst, sondern auch von deren Freunden. Diese Daten hat Aleksandr Kogan an Cambridge Analytica gegeben - und damit seinen Vertrag mit Facebook gebrochen. Um ein Datenleck handelte es sich also nicht: Erstens mussten die Nutzer ihr Einverständnis geben. Zweitens hätten deren Freunde die Datenweitergabe verhindern können, wenn sie das in ihrem Facebook-Profil eingestellt hätten. Dem Feature, dass Drittanbieter auch Daten von Menschen abgreifen durften, die eine App gar nicht nutzten, hat Facebook im Frühjahr 2015 den Saft abgedreht - nachdem dieses Tor fünf Jahre lang offenstand. Es ist also nicht auszuschließen, dass neben dem Fall Cambridge Analytica noch weitere dieser Art auf uns warten.

Ist die Herausgabe von Daten nicht einfach Facebooks Geschäftsmodell? Diesen Vorwurf hört man immer wieder: "Facebook verkauft unsere Daten. Das ist schließlich deren Geschäftsmodell." Tatsächlich ist genau das nicht das Geschäftsmodell von Facebook - ganz im Gegenteil: Daten zu verkaufen, wäre schädlich für das Geschäftsmodell. Auch die Datenweitergabe an App-Entwickler stellt eine potenzielle Gefahr dar. Facebook verdient Milliarden US-Dollar im Jahr mit personalisierter Werbung. Werbekunden können bei Facebook zum Beispiele eine Anzeige für Norah-Jones-Fans schalten, die zwischen 30 und 40 Jahre alt sind, männlich und in Dormagen wohnen. Auf wen das zutrifft, der bekommt die Anzeige zu sehen - aber die Werbekunden erfahren nicht, wer es ist, der die Anzeige sehen kann. Wären die Daten einmal in Umlauf, wären sie nicht mehr so wertvoll - also verkauft Facebook sie nicht.

Welche Konsequenzen hat der Datenskandal für Facebook? Unternehmen haben zum Teil ihre Facebook-Auftritte offline genommen oder Werbekampagnen im sozialen Netzwerk zeitweise gestoppt. Dazu gehören die Commerzbank, der Boxenhersteller Sonos oder die Mozilla Foundation, die den Firefox-Browser entwickelt. Viele Unternehmen sagen aber gleichzeitig, dass Facebook eine zu wichtige Plattform sei, um ihr dauerhaft fernzubleiben. So sehen es offenbar auch viele Nutzerinnen und Nutzer. Laut dem aktuellen ARD-DeutschlandTrend wollen die meisten von ihnen Facebook unverändert weiternutzen. Vom Elektroautohersteller Tesla und dem Raumfahrtunternehmen SpaceX hieß es sogar, sie hätten ihre Facebook-Auftritte "gelöscht". Man kann diese aber nicht nur löschen, sondern auch zeitweise deaktivieren. Nur wenige Berichte gingen auf die Möglichkeit ein, dass man Facebook-Seiten in diesem Fall jederzeit wieder online schalten kann. Sowohl Tesla als auch SpaceX hatten rund 2,6 Millionen Fans - und ihr Chef Elon Musk, der die "Löschung" bei Twitter angekündigt hatte, ist erstens berüchtigt für seine PR-Stunts und liegt zweitens im Clinch mit Mark Zuckerberg. Mehr zum Thema Facebook-Skandal: Bis zu 87 Millionen Nutzer betroffen

Wie hat Facebook auf den Datenskandal reagiert? Facebook hatte zuletzt erklärt, dass die Privatsphäre-Einstellungen überarbeitet werden. Es handelt sich dabei aber nicht um eine Reaktion auf den Datenskandal: Facebook hatte diese Änderungen schon im Januar angekündigt. Auch, dass man die eigenen Daten nun einfacher runterladen könne, ist keine direkte Reaktion: Diese Funktion wird ab Ende Mai schlicht gesetzliche Vorgabe sein. Ab dann gilt in der Europäischen Union die neue Datenschutz-Grundverordnung. Trotzdem nimmt Facebook eine Reihe von Punkten in Angriff: Apps von Drittanbietern sollen überprüft werden. Sie erhalten weniger Daten - und gar keine mehr, wenn sie drei Monate lang nicht mehr genutzt wurden. Ab dem 9. April sollen vom Datenskandal betroffene Nutzer im Newsfeed informiert werden. Sie werden außerdem dazu aufgefordert, auch alle anderen Apps zu überprüfen, denen sie den Zugriff auf ihren Account erlaubt haben. Facebook stellt außerdem weitere Schritte in Aussicht. In Zukunft will Facebook Apps von Drittentwicklern strenger kontrollieren.