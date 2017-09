Dem ARD-faktenfinder sagte Kreisgeschäftsführer Heiko Evermann, dass seinem Verband von Facebook nur mitgeteilt worden sei, dass das Unternehmen selber entscheide, welche Werbung es zulasse. "Die Informationspolitik von Facebook finde ich nicht hinnehmbar. Man braucht Facebook heutzutage im Wahlkampf und deshalb finde ich es ziemlich skandalös, wie hier vorgegangen wird." So wüsste er nicht, welche Beiträge konkret beanstandet worden seien. Sollte ein Post tatsächlich problematisch sein, so Evermann, könnte "man ja vielleicht darüber reden".

Beide Kreisverbände haben zudem die diese Woche von der AfD lancierte Anti-Merkel-Kampagnen-Website "merkeldieeidbrecherin" gepostet. Auf dieser Seite fanden sich an prominenter Stelle falsche Angaben. So hatte die Webseite monatliche Kosten pro Einwanderer mit "bis zu 15.000 Euro" beziffert, diese Zahl später dann aber auf 1500 Euro korrigiert.

Facebook sammelt und prüft

Ob diese oder andere Links die Werbeblockierung ausgelöst haben, ist unklar. Gegenüber dem ARD-faktenfinder erklärte ein Unternehmenssprecher, dass einerseits Nutzer Falschnachrichten melden könnten, andererseits durch bestimmte Mechanismen künstlicher Intelligenz Hinweise auf fragwürdige Posts gesammelt würden. Die so zusammengetragenen Inhalten würden dann genauer analysiert und bewertet. Dabei arbeite man mit dem unabhängigen Rechercheteam "Correctiv" zusammen.

Das checkt allerdings keine einzelnen Posts, sondern in erster Linie Artikel und Blogeinträge, die über das soziale Netzwerk geteilt werden. Man wähle relevante Themen aus und mache dazu Faktenchecks, erklärte die zuständige "Correctiv"-Teamleiterin Jutta Kramm dem ARD-faktenfinder. Die gewonnenen Erkenntnisse werden, so Kramm, auf der eigenen Website und in einem Newsletter veröffentlicht, aber auch an Facebook zurückgespielt. Das soziale Netzwerk nutze diese und stelle sie als "related article" unter die umstrittenen Texte oder Falschmeldungen.