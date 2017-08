Es sind Meldungen, die viele wütend machen: Inmitten von Flut, Chaos und Not im vom Tropensturm heimgesuchten Texas, soll es Menschen geben, die die Situation ausnutzen, um auf Diebestour zu gehen. Während es bislang allerdings nur wenige Fälle sind, werden im Netz Plünderer erfunden - offenbar mit dem Ziel vor allem junge Schwarze zu diskreditieren. Von Kristin Becker, SWR Kristin Becker, SWR Unsere Nachricht überrascht Alex Darboe kurz nach dem Aufstehen - wir haben ihn über Facebook kontaktiert, weil sein Name seit einigen Stunden im Netz als der eines vermeintlichen Straftäters kursiert. Ein Twitter-Nutzer hat ihn über das Netzwerk bei der Polizei beschuldigt, in Houston geplündert zu haben. Alex Darboe ist allerdings in Knoxville, Tennessee, Hunderte Kilometer entfernt von Texas. Er war noch kein einziges Mal in seinem Leben dort. Mit dem Auto bräuchte man dreizehn Stunden. Darboe reagiert schockiert und ratlos. Als er unsere Nachricht liest, ruft er sofort an. Der 29-jährige ist Immobilienmakler und vor sieben Jahren aus Gambia in die USA immigriert. Neben der Arbeit studiert er Kommunikationswissenschaften. Alex Darboe ist ein Mann klarer Worte, der sich gegen Rassismus engagiert. Aber auch gegen einseitige Vorverurteilungen von Polizisten in den USA. Deshalb hat er vor einigen Monaten auf Facebook einen Text über einen hilfsbereiten Polizisten gepostet. Dieser Text wurde in einem Online-Magazin aufgenommen, dort findet sich auch ein Foto von ihm. Das ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass Darboe jetzt im Netz als angeblicher Dieb erscheint - weil sein Foto für einen gefakten Twitter-Account benutzt wurde. Auf das Profil wurden Bilder von vermeintlich gestohlenen Smartphones gestellt - zusammen mit slangartigen Kommentaren und dem Hashtag #HarveyLootCrew. Screenshot: Twitteruser beschuldigt Alex Darboe Screenshot: gefaktes Profil mit dem Foto von Darboe

#HarveyLootCrew Es scheint eine marodierende Bande zu sein, die unter dem Namen "HarveyLootCrew" (Harvey-Plünder-Mannschaft) im Katastrophengebiet unterwegs ist. "Gruppen von Abschaum, die sich selbst #HarveyLootCrew nennen, plündern Häuser und Geschäfte in Houston", schreibt eine Twitter-Nutzerin. Allerdings zieht die Bande nicht durch Houston, sondern durchs Netz. Wahlweise auch unter dem Stichwort #HoustonLootGroup. Screenshot Einer ihrer vermeintlichen Anführer: "Jamaal Williams" alias "Mr Ceo Double07", der unter dem Twitteraccount @RUthlessFCB mit seinen Beutezügen angab - der Account ist inzwischen deaktiviert. Auf archivierten Seiten und Screenshots, die im Netz kursieren, ist unter anderem zu lesen: "Wir sind hier draußen und plündern in weißen Vierteln". Dazu das Bild zweier mit einem Halstuch vermummten jungen Männern. Einer davor mit einer vermeintlich teuren Uhr, der andere mit zwei Pistolen in der Hand. Auf dem Account findet sich zudem der Aufruf: "Meine schwarzen Kameraden, bitte plündert nur weiße Geschäfte und Trump-Unterstützer in Texas."

Alte Bilder, neue Tweets Screenshot Ohne sie auf Echtheit zu prüfen, werden die Behauptungen von @RUthlessFCB von vielen Twitternutzern verbreitet, vor allem aus dem konservativen oder rechten Spektrum. Auch die britische Boulevardzeitung Metro berichtet über die angebliche Bande. Allerdings sind viele der Bilder, mit denen @RUthlessFCB angeblich seine Taten dokumentiert, alt. So zum Beispiel ein Foto, das eine Pistole in einer Hosentasche zeigt. Das Bild kursierte bereits 2015 im Kontext einer Bombendrohung gegen einen kanadischen Flughafen, die über Twitter verbreitet wurde. Ähnliches gilt für ein Video, das Plünderungen in Houston dokumentieren soll und versehen mit dem Hinweis ist, diese würden rassistischen Trump-Unterstützern gelten. Es wurde allerdings im September 2016 in Charlotte in North Carolina aufgenommen und zeigt, wie Randalierer versuchen, in einen Supermarkt einzudringen. Hintergrund waren Ausschreitungen, nachdem die Polizei einen schwarzen Mann erschossen hatte. Mit der Situation in Houston haben diese Bilder jedoch nichts zu tun. Screenshot Im Netz finden sich weitere Profile von jungen Schwarzen, die unter #HarveyLootCrew offen von angeblichen Plünderungen schreiben und Fotos ihrer angeblichen Beute posten. Der Sprachduktus der meisten dieser Nachrichten ist in übertriebener Slangform, oft im Stil US-amerikanischer Gangsterrapper. Dass es sich dabei um rassistische Fakes handelt, legt auch der Umstand nahe, dass es immer wieder solche Hashtags vermeintlicher Plünderergangs gegeben hat. Nach dem Hurrikan Sandy 2012 gab es #SandyLootCrew, nach den Ausschreitungen in Baltimore und Ferguson #BaltimoreLootCrew und #FergusonLootCrew. Dabei wurden zumeist alte Fotos in den falschen Kontext gestellt, offensichtliches Ziel: Hetze gegen Afroamerikaner.

Falsche Zuordnungen Auch im Fall von #HarveyLootCrew werden neben den gefälschten Profilen von Nutzern Fotos verbreitet, die Schwarze auf Diebestour in Houston zeigen sollen. Beispielhaft ist das Bild eines Mannes, der im Wasser stehend einen Eimer voller Bierflaschen vor sich her schiebt. Das Bild wurden allerdings bereits 2005 gemacht und zwar in New Orleans, in den Nachwehen von Wirbelsturm Katrina. Tatsächlich wurde damals im größeren Stil geplündert. Jedoch waren die Berichte darüber nach Ansicht des damals zuständigen Katastrophenhilfekoordinators und Armeegenerals Russel L. Honoré übertrieben. In einem Interview mit dem britischen Guardian erklärte Honoré, dass viele Außenstehende Diebstahl und Überlebensstrategien verwechselt hätten. Auch wenn sich solche Bilder in den Medien festgesetzt hätten, sei es in den wenigsten Fällen darum gegangen, Fernseher oder Kleidung zu stehlen. Die meisten Menschen hätten nach essentiellen Dingen wie Nahrung, Wasser, Medizin oder Windeln gesucht.