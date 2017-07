"4500 Akten habe ich Frau Merkel gegeben" Seit Monaten erklärt Erdogan öffentlich, er habe Tausende Akten an Kanzlerin Merkel übergeben. (Archivfoto) Terrorverdacht und Terrorunterstützung: Spätestens seit dem Putschversuch im vergangenen Jahr geht die türkische Regierung hart gegen ihre Gegner vor. Auch in Deutschland wünscht sich die Regierung in Ankara eine härtere Gangart gegen mutmaßliche Terroristen und Unterstützer der sogenannten Gülen-Bewegung. Diese macht die Türkei für den Putschversuch verantwortlich. Um Hilfe bei der Verfolgung verdächtiger Personen zu leisten, will die Türkei Tausende Akten an die Bundesregierung übergeben haben - mit Informationen über Unterstützer und Mitglieder der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Doch diese Akten sind in Berlin offenbar nie angekommen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gab der "Zeit" Anfang Juli ein Interview - das erste mit einer deutschsprachigen Zeitung seit fünf Jahren. Im Gespräch mit Chefredakteur Giovanni di Lorenzo sagte Erdogan: 4500 Akten habe ich Frau Merkel gegeben. Sie müssen diese Terroristen an die Türkei ausliefern. Solange Sie das nicht tun, wird die Türkei Deutschland als Land ansehen, das Terroristen schützt. Das solltet Ihr wissen! Innerhalb der türkischen Regierung herrscht diesbezüglich offenbar Einigkeit. Denn auch der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu erklärte am 20. Juli vor laufenden Kameras: Was unsere Forderungen im Bezug auf die PKK angeht, und auch die Forderungen, die Staatspräsident Erdogan persönlich an Frau Merkel gestellt hat, bekamen wir immer folgende Antworten: 'Es gibt 4000 Akten, die unabhängige Justiz verfolgt diese.' Später, als unser Staatspräsident nachfragte, sagte Frau Merkel, die Zahl der Akten sei auf 4500 gestiegen und der juristische Prozess dauere an. Statement des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu am 20. Juli 2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

4500 Verfahren in Deutschland mit PKK-Bezug Woher könnte aber die Zahl 4500 stammen, die Erdogan mehrfach erwähnte? Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums verwies auf in Deutschland laufende Verfahren mit Bezug zur Türkei: "Es kommt natürlich immer wieder vor, dass es zum Beispiel Rechtshilfeersuchen gibt. (...) Das passt aber zahlenmäßig nicht zusammen." Richtig sei aber, dass es ungefähr 4500 Ermittlungsverfahren in Bund und Ländern gegen mutmaßliche PKK-Mitglieder gebe: "Die werden von der deutschen Justiz, so wie sich das gehört, behandelt." Die Arbeiterpartei Kurdistans, PKK Die Arbeiterpartei Kurdistans ist in der Türkei verboten und steht dort sowie in der EU und den USA auf der Terrorliste. Von 1984 an kämpfte die PKK mit Waffengewalt für einen kurdischen Staat oder ein Autonomiegebiet im Südosten der Türkei. Inzwischen ist die PKK nach eigenen Angaben von der Maximalforderung eines unabhängigen Staates abgerückt. Im März 2013 erklärte die PKK eine Waffenruhe, die seit den Angriffen auf PKK-Stellungen im Irak 2015 und dem massiven türkischen Vorgehen gegen Kurden im Südosten des Landes praktisch beendet ist.