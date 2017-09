Rettungsarbeiten in Mexiko Das Mädchen, das es nicht gibt

Nach dem Beben in Mexiko wurde die Suche nach einem Mädchen zu einem Symbol der Hoffnung: "Frida Sofia" war angeblich in ihrer Schule verschüttet worden. TV-Sender berichteten stundenlang live, auch im Netz fieberten Menschen mit. Doch das Mädchen gibt es nicht.

Von Wolfgang Wichmann, tagesschau.de

Ein 12-Jähriges Mädchen mit dem Namen "Frida Sofia" - vermeintlich verschüttet in der Schule "Enrique Rebsamen" in Mexiko-Stadt. Nach dem schweren Erdbeben wurde sie zum einem Symbol für die Hoffnung, auch Tage nach dem Beben noch Menschen lebend bergen zu können. Doch das Mädchen existiert gar nicht.

Stundenlang berichteten Fernsehsender live von der Schule, zeigten die Retter bei ihrem unermüdlichen Einsatz. Millionen Menschen in Mexiko und weltweit sorgten sich um das Mädchen und vermeintlich weitere verschüttete Kinder. Am frühen Freitagmorgen teilte die mexikanische Marine, die die Rettungsarbeiten an der Schule koordiniert, mit: Das Mädchen habe nie existiert. Den Angaben zufolge wurde in der Schule statt des Mädchens noch eine erwachsene Frau vermisst. Sie könnte sich noch in den Trümmern befinden. Bisher wurden aus dem Gebäude 19 tote Kinder und sechs tote Erwachsene geborgen, elf Menschen konnten lebend gerettet werden.