Russland hat Aussagen präsentiert, es habe in Duma keinen Giftgaseinsatz gegeben. Medien vermuten, es sei Druck auf Zeugen ausgeübt worden. Auch die OPCW kritisiert das russische Vorgehen. Von Patrick Gensing, tagesschau.de Der mutmaßliche Giftgaseinsatz von Duma sorgt weiter für massive internationale Verwerfungen. Russland präsentierte am Donnerstagabend in Den Haag mehrere Syrer, deren Aussagen belegen sollen, dass es gar keinen Angriff mit Giftgas gegeben habe. Die Attacke vom 7. April war Anlass für Luftangriffe einer US-geführten Allianz auf Forschungs- und Militäreinrichtungen in Syrien. Die USA und weitere Staaten wollten demonstrieren, dass sie keinen weiteren Einsatz von Chemiewaffen tolerieren. Die vom UN-Menschenrechtsrat eingesetzte Unabhängige Internationale Untersuchungskommission für Syrien dokumentierte zwischen 2013 und Ende 2017 mehr als 30 Chemie-Attacken in Syrien. Mindestens 25 davon seien durch das syrische Militär ausgeführt worden, bei den restlichen seien die Verantwortlichen nicht klar. Im Jahr 2018 sind bislang sieben Vorfälle mit Chlorgas bekannt geworden. Mehr als 30 dokumentierte Chemie-Attacken in Syrien. (Quelle: http://www.ohchr.org/SiteCollectionImages/Bodies/HRCouncil/IICISyria/COISyria_ChemicalWeapons.jpg) Über die meisten dieser Angriffe wird kaum noch gesprochen; im Gegensatz dazu stehen zwei Vorfälle im Fokus der internationalen Öffentlichkeit: die Attacke in Chan Scheichun vom April 2017 und nun die von Duma.

Russland bringt Syrer nach Den Haag Nachdem syrische und russische Truppen in Duma die Kontrolle übernahmen, sollen Augenzeugen des mutmaßlichen Giftgaseinsatzes unter Druck gesetzt worden sein. Das berichtet die britische Zeitung "The Guardian". Wenige Tage später präsentierte ein russischer Nachrichtenkanal ein Exklusivinterview mit einem elfjährigen Jungen. Dieser heiße Hasan Diab und erklärte laut einem Übersetzer, er sei am 7. April in einer Klinik in Duma von unbekannten Männern gefilmt worden, wie ihm die Augen ausgespült wurden. Die Männer hätten ihm Kekse versprochen und ihm Anweisungen gegeben, um die Aufnahmen zu inszenieren. Der Reporter des russischen Staatssenders, der das Interview geführt hatte, bekräftigte auf Twitter, dass es keinen Druck auf den Jungen gegeben habe. Auch sei der Kontakt nicht über das Militär vermittelt worden. Journalisten stellten allerdings durch eine gemeinsame Recherche fest, dass das Interview nicht in Duma, sondern offenkundig vor oder auf dem Gelände einer Militär-Einrichtung unweit des Verteidigungsministeriums in Damaskus geführt wurde. Sie vermuten daher, dass das Militär eingebunden war, um das Exklusivinterview zu vermitteln - und dass es sehr wohl Druck gegeben habe könnte.