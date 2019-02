Die meisten dieser Attacken werden kaum noch thematisiert, ein Vorfall aus dem Jahr 2018 sorgt hingegen bis heute für internationales Aufsehen. So wird weiterhin darüber gestritten, was in Duma am 7. April des vergangenen Jahres geschah.

Ende April 2018 präsentierte Russland in Den Haag verschiedene Zeugen aus Syrien , darunter einen elfjährigen Jungen. Sie sagten aus, es habe keinen Giftgasangriff in Duma gegeben.

Seit einigen Tagen zitieren russische Medien nun Tweets eines BBC-Producers für Syrien. Die russische Botschaft in London twitterte, der BBC-Mitarbeiter habe behauptet, die "Assad-Sarin-Attacke" in Duma sei inszeniert gewesen.

Zuvor hatte das Recherchenetzwerk "Bellingcat" eine Untersuchung von Social-Media-Videos und Ergebnisse von Befragungen veröffentlicht. Das Ergebnis: Es sei höchstwahrscheinlich, dass syrische Hubschrauber Chlorgasbomben auf den Ort abgeworfen hätten. Diese seien von dem nahegelegenen Luftwaffenstützpunkt Dumayr aus in Richtung Duma gestartet. Die Aussage, es sei kein Sarin eingesetzt worden, ist also nicht neu, sondern bestätigt vielmehr vorliegende Befunde.

In einem Zwischenbericht hatte die OPCW bereits im Juli 2018 mitgeteilt, dass Experten an zwei Stellen in Duma Chlorgas nachgewiesen hätten , aber kein Sarin. Frankreich hatte am 12. April 2018 mitgeteilt, man habe Beweise für den Einsatz von Chlorgas durch das syrische Regime in Duma.

Für seine Behauptungen bezüglich der Aufnahmen aus dem Krankenhaus legte der BBC-Producer zudem keine Beweise vor. Zweifel an der Authentizität der Aufnahmen wurden immer wieder geäußert. Ein neuer Sachstand ergibt sich aus den Tweets des BBC-Producers also nicht.

Mischung aus Panik und Propaganda

Wie komplex die Aufklärung der Vorfälle tatsächlich ist, macht der Journalist James Harkin in einem Essay zu den Angriffen vom 7. April deutlich. Er stellt fest, dass selbst unter Augenzeugen unklar sei, was sich in Duma genau zugetragen habe. Klar sei, es habe an diesem Tag mindestens einen Chemieangriff gegeben - und als Angreifer komme nur die syrische Armee in Frage.

Der Journalist beschreibt Verschwörungstheorien und digitale Propaganda - unter anderem durch russische Staatsmedien - und vertritt die These, dass das syrische Regime auch in Duma Chlorgas eingesetzt habe. Allerdings nicht mit dem Ziel, möglichst viele Menschen zu töten, sondern um sie zu terrorisieren und in Panik zu versetzen. Die Szenen aus dem Krankenhaus sind Harkins Recherchen zufolge eine Mischung aus Panik und Propaganda: Zu sehen seien die Folgen der Angriffe mit Chlorgas sowie dramatische Bilder, die Aktivisten aufgenommen hätten.

Auch wenn weiterhin unklar ist, wie die Aufnahmen in dem Krankenhaus zustande kamen und was exakt am 7. April 2018 geschehen ist, so sprechen die vorliegenden Informationen eindeutig dafür, dass die syrische Armee in Duma Chlorgas eingesetzt hat - so wie in anderen von der OPCW dokumentierten Fällen ebenfalls.