Verschwörungstheorie um Las Vegas Die angeblichen Krisenschauspieler

Vermeintliche Beweise Besonders oft kommen solche Unterstellungen bei Amokläufen oder Attentaten vor. Wie derzeit im Fall von Las Vegas. Grundlage sind Originalaufnahmen, die von Verschwörungstheoretikern mit Bezug auf angebliche Ungereimtheiten "geprüft" werden. Im Mittelpunkt steht die Identifikation von Menschen, denen sie Schauspielerei unterstellen. Beispielhaft ist ein Video des US-Fernsehsenders ABC, das einen Augenzeugen zeigt, der darüber berichtet, was er erlebt hat. Für Verschwörungstheoretiker ist er ein Darsteller. Der vermeintliche Beweis: der Mann steht nicht zum ersten Mal vor einer Kamera. Der Jurist ist wiederholt als Experte im Fernsehen aufgetreten, wie auf seiner Facebookseite und seiner Homepage nachzulesen ist. Das macht ihn in den Augen eines Internetnutzers unglaubwürdig, der die Originalaufnahmen mit Kommentaren versehen auf YouTube gestellt hat. Das Video wurde bereits mehr als 100.000 aufgerufen und vielfach in den sozialen Netzwerken geteilt. YouTube-Video, das angeblich einen Krisenschauspieler "entlarvt".

Falsche Interpretationen Absichtlich fehlinterpretiert werden auch Live-Interviews, die der ABC-Reporter Matt Gutman mit einem weiteren Augenzeugen geführt hat. ABC hat Ausschnitte davon auf Twitter gestellt. Das erste Video zeigt den Mann mit freiem Oberkörper. Er hatte, wie er berichtet, einem sterbendem Opfer geholfen und vermutlich deshalb sein verschmutztes T-Shirt ausgezogen, als Gutman ihn traf. Ein späteres Video zeigt ihn mit einem Pullover. Diesen hatte ihm jemand in der Zwischenzeit gekauft, wie Gutman dem ARD-faktenfinder sagte. Für Verschwörungstheoretiker aber ist der Bekleidungswechsel ein klares Indiz für Fiktion. Ein Nutzer hat die Interviewteile in umgekehrter Reihenfolge aneinander geschnitten. Montage und Text des Tweets suggerieren, dass das Gespräch inszeniert wurde und der Reporter den Mann gedrängt hat, sein Shirt auszuziehen, um den dramatischen Effekt zu erhöhen.

Wiederkehrendes Phänomen Dass Opfern, Augenzeugen und Helfern, die im Fernsehen zu sehen sind, Schauspielerei unterstellt wird, ist ein Phänomen, das im Internet schon länger zu beobachten ist. Verbreitet werden solche Behauptungen besonders oft, wenn es um Fälle geht, die mit Waffengewalt in den USA zu tun haben. So auch der Amoklauf an der Sandy-Hook-Grundschule 2012. Als "crisis actor" geschmäht wurde in diesem Fall unter anderem der Rentner Gene Rosen, der sechs Schüler unmittelbar nach dem Massaker betreute. In Fernsehinterviews berichtete er sehr bewegt von seinem Erlebnis - für Verschwörungstheoretiker die Basis, ihn als Lügner zu diffamieren. Rosen wurde massiv über Telefon und Internet belästigt, persönliche Daten wurden im Netz veröffentlicht, sein Lebenslauf in Frage gestellt. Zudem gibt es verschiedene Videos, die auf Basis von zusammengeschnittenen Interviews behaupten, dass Rosen Schauspieler sei. YouTube-Video, das Gene Rosen unterstellt, Schauspieler zu sein. Auch im Kontext von Las Vegas werden diese Unterstellungen wieder hervorgezerrt. Auf Twitter wird behauptet, Attentäter Stephen Paddock und Rosen seien dieselbe Person - sprich derselbe "Krisendarsteller" - aufgrund einer vermeintlichen äußerlichen Ähnlichkeit.

Ähnlichkeit als "Argument" Es sind solche physischen Vergleiche, auf denen die Verschwörungstheoretiker ihre Spekulationen gründen. Sie behaupten, bestimmte Akteure tauchten immer wieder bei Massakern und Attentaten auf - etwa eine Frau, die sie sowohl bei den Amokläufen von Aurora und Sandy Hook als auch den Anschlägen in Boston und Paris entdeckt haben wollen. Außer dem Fakt, dass auf den vermeintlichen Beweisbildern jeweils eine verzweifelte, junge Frau mit langen dunklen Haaren zu sehen ist, gibt es aber keine Übereinstimmung. Es handelt sich um unterschiedliche Personen, wie Journalisten nachgewiesen haben. Fragwürdige Foto-Collage, die im Netz verbreitet wird. Das Perfide am Vorgehen der "crisis actor"-Verfechter: Sie stellen Menschen, die in einer Situation aufgenommen wurden, die sie mit schlimmen Erlebnissen verbinden, in ganz anderen Kontexten dar. Für die Betroffenen ist es schmerzhaft, wieder und wieder so im Netz präsentiert zu werden, wie Carlee Soto berichtet hat. Sie ist die Schwester eines Mädchens, das beim Massaker an der Sandy-Hook-Grundschule getötet wurde, und wurde wie Rosen wiederholt vorgeführt. Neben den Aussehensvergleichen argumentieren die Verschwörungstheoretiker zudem mit angeblichen Ungereimtheiten, in dem, was einer Interviewter erzählt oder mit vermeintlich unangebrachtem Verhalten - etwa Lächeln in einer Krisensituation. Dass Menschen, die gerade Schlimmes erlebt haben, sich unter Umständen anders als erwartet verhalten, wird ausgeblendet.