"Radikaler linker Antifa festgenommen." Und: "Auto-Terrorist ist ein Anti-Trump-Druggie." Es waren Meldungen wie diese, mit denen gestern im Internet ein Unschuldiger zum mutmaßlichen Attentäter gemacht wurde. Auf Websites und in den sozialen Medien verbreiteten Nutzer den Namen und das Foto eines jungen Mannes aus Michigan, den sie beschuldigten, der Täter von Charlottesville zu sein. Prominent dabei: Aktivisten und Kommentatoren, die der Alt-Right-Bewegung nahe stehen; unter ihnen der Youtuber Gavin McInnes, der Publizist Jim Hoft sowie der republikanische Kongresskandidat Paul Nehlen. Alle verfügen über eine große Anhängerschaft in den sozialen Medien.

Der mutmaßliche Täter der Auto-Attacke in Charlottesville sitzt in Haft. Rechte Aktivisten verdächtigten jedoch zunächst einen anderen jungen Mann, der deshalb Todesdrohungen bekam. Auslöser der Menschenjagd im Netz: das Nummernschild.

Richtigstellung? Fehlanzeige!

Auf seinem Blog "Gateway Pundit" veröffentlichte Hoft den Namen mit dem Hinweis, dieser sei ein "Anti-Trump-Demonstrant", der die falsche Gruppe angefahren hätte. McInnes twitterte einen Screenshot vom Facebook-Account des Beschuldigten. Dazu schrieb er: "Sieht aus, als wäre der Auto-Terrorist ein Linker, der dachte, er würde Rassisten umpflügen." Den Tweet löschte er später unkommentiert. McInnes retweetete danach Informationen über den schließlich von der Polizei benannten, tatsächlichen mutmaßlichen Fahrer, der aus Ohio stammt. Eine Richtigstellung des ursprünglichen Tweets sucht man allerdings vergeblich. Bei Nehlen findet sich der Originaltweet noch auf seinem Profil - ergänzt um aktualisierte Berichte, aber ebenfalls nicht persönlich kommentiert.

Verbreitet wurde die Meldung prominent auch über Onlinemedien wie "State of the Nation", das sich als Portal für "alternative Nachrichten" präsentiert und Verschwörungstheorien propagiert, und "GotNews". Diese Seite wird vom Blogger Charles C. Johnson betrieben, der immer wieder mit falscher Berichterstattung aufgefallen ist. Er gilt als Alt-Right-Aktivist und steht zudem hinter "Wesearchr" - einer Art Crowfunding-Platform, auf der überwiegend für Projekte und Aktionen aus dem rechten Spektrum Geld gesammelt wird, so zum Beispiel für "Defend Europe" der Identitären Bewegung. "GotNews" veröffentlichte zahlreiche Facebook-Posts des jungen Mannes, um seine vermeintliche Täterschaft zu belegen. Der Artikel wurde inzwischen gelöscht.