Im US-Bundesstaat Virginia tagt die Bilderberg-Konferenz. Seit Jahren gibt es um das Treffen wilde Verschwörungstheorien. Ein Grund ist Intransparenz rund um die Konferenz, die einstmals als "vornehmer Debattierklub" galt. Sie scheint für Theorien über eine Weltverschwörung wie gemacht: Die jährlich stattfindende Bilderberg-Konferenz, bei der sich Unternehmensführer, Politiker, Experten und Journalisten unter Ausschluss der Öffentlichkeit zusammenfinden, um sich über die Weltlage auszutauschen. An diesem Wochenende findet das Treffen in Chantilly im US-Bundesstaat Virginia statt. Es ist bereits das 63. Treffen. 1954 fand es erstmals im "Hotel des Bilderberg" in den Niederlanden statt.

Wer was sagt, bleibt geheim Die Konferenz gilt als geheimnisumwittert, geschuldet ist dies der Intransparenz: Eine Teilnahme ist nur auf Einladung möglich. Journalisten können sich nicht akkreditieren, um von den Gesprächen zu berichten. Für die Teilnehmer gilt die Chatham House Rule: Sie dürfen zwar über die besprochenen Inhalte reden, aber nicht, wer was gesagt hat. Dies soll es den Gästen ermöglichen, ungestört ihre Gedanken, Erfahrungen und Einschätzungen auszutauschen, so die Begründung der Organisatoren. Aus dem gleichen Grund gilt die Chatham House Rule auch bei zahlreichen anderen Veranstaltungen und Konferenzen mit Experten, Regierungsvertretern und Journalisten. Wenn jedoch Staatenlenker und Unternehmensführer unter Ausschluss der Öffentlichkeit zusammenkommen, entsteht schnell der Verdacht, dass hinter verschlossenen Türen über das Schicksal der Bürger entschieden wird, ohne dass sie ein Mitspracherecht hätten. Insofern ist es aber interessant, dass in diesem Jahr der Chef der deutschen Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, Frank Bsirske, zu den Gästen zählt. Auch gewählte Volksvertreter wie der Bundestagsabgeordnete Jens Spahn und US-Senatoren sind dabei.

Teilnehmerlisten im Netz So viel Transparenz gibt es: Auf der Webseite der Konferenz ist die Teilnehmerliste einzusehen. Demnach nehmen in diesem Jahr 131 Personen aus Nordamerika, westeuropäischen Staaten, Skandinavien und der Türkei teil. Zu ihnen zählen der Nationale Sicherheitsberater der US-Regierung, Herbert Raymond McMaster, US-Handelsminister Wilbur Ross und IWF-Chefin Christine Lagarde. Außer Bsirske und Spahn sind aus Deutschland Wolfgang Ischinger, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, und mehrere Unternehmensführer wie der Chef der Bayer AG, Werner Baumann, und Airbus-Chef Thomas Enders als Teilnehmer aufgeführt. Bis 2012 lässt sich auf der Webseite nachvollziehen, wer offiziell teilnahm. Der Presseservice der Konferenz verfügt nach eigenen Angaben nicht über Teilnehmerstatistiken, die weiter zurückreichen. Aufgeführt sind aber die Themen jeder Konferenz bis 1954 - ein kleines Archiv europäischer und transatlantischer Geschichte.

Europäer und Nordamerikaner unter sich In einem Artikel des russischen Senders Russia Today wird beklagt, dass sich die Konferenz mit dem "russischen Informationskrieg", wie es in der Überschrift heißt, befasse, dass aber keine russischen Gäste geladen seien. In der Tat zählen zu den 13 genannten Themenbereichen unter Punkt 7 "Informationskrieg" und unter Punkt 9 "Russland in der internationalen Ordnung". Aber aus Russland ist niemand dabei. Dabei nahmen in den vergangenen Jahren durchaus Vertreter von dort teil: 2012 waren es der Unternehmer und Politiker Anatoli Tschubais, der Oppositionspolitiker Garry Kasparow und Ex-Außenminister Igor Iwanow. 2015 war der Wirtschaftsprofessor Sergej Guriew dabei. Doch auch China und der Nahe Osten stehen in diesem Jahr auf dem Programm, ohne dass auf der Liste Teilnehmer aus diesen Ländern genannt sind. Auffällig ist auch, dass zwar aus dem NATO-Staat Türkei Vertreter kommen, dass aus den osteuropäischen EU- und NATO-Staaten aber lediglich der ehemalige polnische Verteidigungsminister Radoslaw Sikorski zu Gast ist, der derzeit in Harvard lehrt. Der Presseservice der Bilderberg-Konferenz teilt dazu mit, dass es sich um ein Forum handele, bei dem der Dialog zwischen Europa und Nordamerika gefördert werden solle. Seit dem ersten Treffen 1954 stammen traditionell zwei Drittel der Gäste aus Westeuropa und ein Drittel aus Nordamerika.

Ex-Bundespräsident an der Spitze Die Teilnehmer werden dem Presseservice zufolge von einer Kommission ausgewählt, die Einladungen vom Vorsitzenden der Konferenz ausgesprochen. Das ist seit 2010 Henri de Castries, Vorstandsvorsitzender des französischen Versicherungskonzerns AXA. Einziger Vorsitzender aus Deutschland war bislang von 1980 bis 1985 der ehemalige Bundespräsident Walter Scheel. Damals galt die Konferenz, wie der "Spiegel" 1987 schrieb, als "angeblich 'vornehmster Debattierklub der Welt'". Die Initiative für eine solche Konferenz ging nach dem Zweiten Weltkrieg vom Politikberater Jozef Retinger aus. Sein Ziel war eine Verständigung der europäischen Staaten untereinander sowie mit den USA.