Gestern Abend warnte die spanische Polizei via Twitter vor einer WhatsApp-Nachricht: Diese beinhalte falsche Informationen - so zum Beispiel der Hinweis auf "unmittelbar bevorstehende Anschläge in Madrid und Alicante". Zudem war die Rede davon, die Behörden hätten die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen.

Bei vergangenen Terroranschlägen verbreiteten sich Falschmeldungen binnen kürzester Zeit. Korrekturen dagegen kaum. Inzwischen werden Richtigstellungen in den Sozialen Netzen tausendfach geteilt. So auch im Fall von Barcelona.

Gestohlene Lieferwagen? Keine Bestätigung

Auch rund um Malaga kursieren Gerüchte: Zwei Lieferwagen sollen in Nachbarorten gestohlen worden sein. Offenbar wiederum per WhatsApp wird die Falschmeldung gestreut, das habe mit dem Attentat in Barcelona zu tun. Verbreitet wird die Behauptung per Twitter und Facebook und sie wird wohl auch unter Taxifahrern geteilt. Fotos in den sozialen Netzwerken zeigen Bildschirme oder kleine Ausdrucke von Taxiquittungen, die den Hinweis auf die Lieferwagen enthalten. Die Policìa Nacional widerspricht auch in diesem Fall. Und wird vielfach geteilt.