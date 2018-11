CDU-Politiker Merz hat behauptet, Deutschland garantiere als einziges Land in der Verfassung ein individuelles Grundrecht auf Asyl. Das stimmt nicht. Zudem spielt Artikel 16a derzeit praktisch kaum eine Rolle.

Von Patrick Gensing, ARD-faktenfinder

Friedrich Merz hat mit seinen Äußerungen zum Asylrecht eine Debatte in der Union ausgelöst. Der Kandidat für den CDU-Vorsitz sagte auf der CDU-Regionalkonferenz in Seebach: "Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, das ein Individualrecht auf Asyl in seiner Verfassung stehen hat." Er sei schon seit "langer Zeit der Meinung, dass wir bereit sein müssten, über dieses Asylgrundrecht offen zu reden, ob es in dieser Form fortbestehen kann, wenn wir ernsthaft eine europäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik wollen."

Das Grundgesetz ist laut der Bundeszentrale für politische Bildung aber eine der wenigen Verfassungen weltweit, die jedem politisch Verfolgten einen gerichtlich durchsetzbaren Asylanspruch garantiert.

Jens Spahn, Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz (von links) auf der CDU-Regionalkonferenz in Thüringen

Aber auch andere Staaten schreiben in ihrer Verfassung ein Grundrecht auf Asyl fest: Insbesondere in Südamerika ist dieses Recht in mehreren Ländern festgeschrieben, wie das UNHCR dokumentiert hat. Verschiedene Staaten garantierten zwar in ihren Verfassungen ein Asylrecht, verweisen aber auf Gesetze, die Details regeln - laut UNHCR beispielsweise Italien, Mexiko, Polen oder Portugal.

Das Recht auf Asyl ist in Deutschland in Artikel 16a des Grundgesetzes festgeschrieben. Dort heißt es in Absatz eins: "Politisch Verfolgte genießen Asylrecht." Das Asylrecht wird in der Bundesrepublik damit - anders als in vielen anderen Staaten - nicht allein aufgrund der völkerrechtlichen Verpflichtung aus der Genfer Flüchtlingskonvention gewährt, sondern hat Verfassungsrang.

Allerdings ist dieses Grundrecht deutlich eingeschränkt: Mit dem "Asylkompromiss" von 1993 setzten Union, FDP und SPD eine Änderung durch. Folge: Wer über einen sicheren Drittstaat einreist, konnte sich seither nicht mehr auf das Asylgrundrecht berufen. Zudem können Länder zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden. Zuletzt war auch über Transitzentren und die rechtliche Konstruktion der Fiktion der Nichteinreise debattiert worden. Damit Flüchtlinge keinen Asylantrag in Deutschland stellen können, wird ihre Einreise rechtlich nicht anerkannt.