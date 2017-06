Syrischer Junge Omran Zwischen Bomben und Propaganda

Der kleine Junge Omran aus Aleppo wurde zum Symbol für das Leid in Syrien. In Interviews hat der Vater nun den Vorwurf erhoben, Omrans Rettung sei inszeniert worden. Doch die damals Beteiligten widersprechen vehement.

Von Wolfgang Wichmann, tagesschau.de

Das Schicksal des syrischen Jungen Omran ist eng mit dem Kampf um die syrische Stadt Aleppo verknüpft. Am 17. August 2016 wurde der Junge in einem von Rebellen kontrollierten Stadtteil aus einem von einer Explosion zerstörten Haus gerettet, von Helfern in einen Krankenwagen gesetzt und später ins Krankenhaus gebracht. Videos und Fotos des Jungen im Krankenwagen gingen danach um die Welt - als Sinnbild für das Leiden und die Grausamkeit des Syrien-Krieges. Berichte über Omran erschienen unter anderem in der New York Times, im Telegraph und in "Der Spiegel" - auch tagesschau.de berichtete darüber. Die tagesthemen zeigten das Video des Jungen ebenfalls.

Schnell wurde Omrans Schicksal auch zum Spielball politischer Interessen: Ein Sprecher des US-Außenministeriums nannte Omran "das wahre Gesicht von dem, was in Syrien geschieht". CNN-Moderatorin Christiane Amanpour konfrontierte im Oktober 2016 in einem Interview den russischen Außenminister Sergej Lawrow als Verbündeten des Assad-Regimes mit Omrans Schicksal: "Das ist kein Terrorist, das ist ein Junge der umzingelt und belagert und bombardiert wird in Aleppo (...) Das ist ein Kriegsverbrechen." Einen Kommentar der Eltern zu dem Vorfall gab es damals nicht.