AfD-Wahlkampf Falschaussage zum Oktoberfest

Albert Ritter ist viel unterwegs. Jede Woche besucht er mindestens ein Volksfest in Deutschland, meistens mehr. Entweder mit seinem Ausschank - oder in seiner Funktion als Präsident des Deutschen Schaustellerbundes. Ritter ist Schausteller in fünfter Generation und kennt die deutschen Volksfeste wie kaum ein anderer.

Die Verallgemeinerung, dass "sich die Durchführung von Volksfesten seit 2015" schwierig gestalte, wie die AfD schreibt, will Schaustellerpräsident Ritter so nicht stehen lassen. "Dass alles unsicher ist, ist einfach nicht richtig." Man habe zwar eine veränderte Situation und müsse in Sachen Gefahrenabwehr aktiv sein, aber da sei schon viel passiert, etwa durch den Einsatz von Einfahrsperren. Ritter kann nicht bestätigen, dass sich die Leute sich nicht mehr auf die Feste trauen - im Gegenteil:

Eine Stichprobe bei anderen großen Volksfesten hierzulande ergibt auch keineswegs einen generellen Besucherrückgang. Der Stuttgarter Wasen, das nach dem Oktoberfest zweitgrößte Volksfest in Deutschland, hatte in den vergangenen Jahren stabile Besucherzahlen bei rund vier Millionen. Bei der Kieler Woche waren sowohl 2016 als auch 2017 etwa drei Millionen Menschen vor Ort. Bei der Cranger Kirmes in Herne gab es dieses Jahr 200.000 Besucher mehr als 2016, insgesamt etwa 3,8 Millionen. Zur Rheinkirmes in Düsseldorf kamen 3,9 Millionen Vergnügungslustige - 400.000 mehr als vergangenes Jahr.

Beste Wiesn-Zeit?

Dass die AfD sich offenbar selbst nicht ganz sicher fühlt mit ihrer Oktoberfest-Behauptung, zeigt ein weiterer Kommentar, den die Partei heute Nachmittag auf Facebook postete und dann wieder löschte.

Zu lesen war da, dass das ursprüngliche Foto am Sonntag entstanden sei um 11:30 Uhr zur "besten Wiesn-Zeit, am Rande eines traditionellen Schausteller-Festumzugs, der normalerweise gut besucht ist."

Screenshot des gelöschten Posts

Die "beste Wiesn-Zeit" am Wochenende ist allerdings aus Sicht von Edmund Radlinger, dem Vorsitzenden des Münchner Schausteller-Vereins, keineswegs am Morgen, sondern am Nachmittag und Abend. Das belegen auch Bilder von Webcams, die an zentraler Stelle auf dem Festgelände angebracht sind. Nach 12 Uhr füllte sich das Gelände am Sonntag deutlich. Hinzu kommt, dass das Wetter am Vormittag mit Nieselregen zunächst schlecht war.

Trachtenumzug zum Oktoberfest

Zudem ging der von der AfD benannte Trachtenumzug durch die Innenstadt, bevor er dann gegen 13 Uhr auf dem Festgelände endete. Gegen 11.30 Uhr waren also nur die ersten Ausläufer des Zuges auf der Wiesn. Laut Münchner Polizei hatte der Umzug 55.000 Zuschauer. Er sei keinesfalls schlechter als sonst besucht gewesen, erklärte Manfred Newrzella, Geschäftsführer des Festrings München, der den Trachtenumzug verantwortet.

Wie viele Gäste dieses Jahr tatsächlich kommen, lässt sich erst in zwei Wochen sagen - bis zum 3. Oktober geht die Wiesn. Für Albert Ritter jedenfalls ist die falsche Behauptung der AfD in Sachen Oktoberfest "ein Bärendienst für die Volksfeste in Deutschland".