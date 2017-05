Fake-Bild zur Landtagswahl

Eine "peinliche Panne", die keine war

"Peinliche Panne: ARD tauft ehemaligen Ministerpräsidenten um" - so lautete Sonntagabend eine Schlagzeile. In der Sendung zur Wahl in Schleswig-Holstein sei der Name von Ex-Ministerpräsident Carstensen falsch gewesen, hieß es. Doch die Panne gab es gar nicht. Von Patrick Gensing. | mehr